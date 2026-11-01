Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μήνυμα στήριξης προς τον νέο Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, Γιώργο Ιωάννου, στέλνει η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια δεσμοφυλάκων και κρατουμένων. Παράλληλα, δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες στο παρελθόν, ενώ χαρακτηρίζει μονόδρομο την ανέγερση νέων φυλακών.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του Γιώργου Ιωάννου, το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της ΙΣΟΤΗΤΑΣ καλωσορίζει τον νέο Διευθυντή, εκφράζοντας την πρόθεσή του να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό ίδρυμα.

«Από την πρώτη κιόλας μέρα, θέλουμε να γνωρίζει ότι μπορεί να υπολογίζει σ’ εμάς. Τον καλούμε να μας θεωρεί συμμάχους και συνεργάτες στην προσπάθειά του», αναφέρει η συντεχνία, διαβεβαιώνοντας πως θα του προσφέρει «όλη τη βοήθεια και τη στήριξη που θα χρειαστεί για να φέρει εις πέρας την πολύ δύσκολη αποστολή που αναλαμβάνει».

Την ίδια ώρα, τονίζει ότι η αλλαγή ηγεσίας θα πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι «για να γυρίσει όμως πραγματικά σελίδα το Τμήμα, χρειάζονται καθαρά βήματα στην πράξη.

«Πρώτο και κύριο μέλημα πρέπει να είναι η ασφάλεια, γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι «η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας του Δεσμοφύλακα, μαζί με την ασφάλεια των ίδιων των κρατουμένων, είναι η βάση για όλα τα υπόλοιπα».

Σύμφωνα με τη συντεχνία, η εμπέδωση συνθηκών ασφάλειας θα επιτρέψει και την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται, ώστε οι Φυλακές να εγκαταλείψουν τη λογική της απλής κράτησης και να στραφούν στον πραγματικό σωφρονισμό και την ομαλή επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, προς τον οποίο η ΙΣΟΤΗΤΑ απευθύνει μήνυμα συνεργασίας, παρά τις διαφορές που είχαν ανακύψει στο παρελθόν.

«Παρά τις συγκρούσεις και τις διαφωνίες που είχαμε στο παρελθόν σε επιμέρους εργασιακά ζητήματα, είμαστε στο πλευρό του σε κάθε προσπάθεια που θα καταβάλει για την αναμόρφωση, τη διόρθωση, τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την εύρυθμη λειτουργία του Σωφρονιστικού Συστήματος της Πατρίδας μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υπουργός Δικαιοσύνης – Επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές

Η συντεχνία θέτει, ακόμη, ως βασική επιδίωξη τη δημιουργία νέου, σύγχρονου σωφρονιστικού ιδρύματος, το οποίο να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να ανταποκρίνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT).

«Το μεγάλο ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας νέας, σύγχρονης φυλακής, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις υποδείξεις της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT), με όλες τις προδιαγραφές αξιοπρέπειας και ασφάλειας», επισημαίνει.

Καταλήγοντας, η ΙΣΟΤΗΤΑ χαρακτηρίζει την υλοποίηση του έργου «μονόδρομο», ώστε η Κύπρος να αποκτήσει «ένα πραγματικά ασφαλές και ανθρώπινο σωφρονιστικό ίδρυμα».