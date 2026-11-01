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Στο ενδεχόμενο να χάσουν οι Ρεπουμπλικανοί τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξηγώντας πώς θα αντιμετωπίσει ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, προειδοποιώντας πως «μάλλον θα γίνω ο κύριος Βέτο».

Μιλώντας σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικανοί ηττηθούν στις εκλογές πιθανότατα θα ασκήσει βέτο σε νομοσχέδια πριν τελικά διαπραγματευτεί για να πετύχει συμβιβασμούς.

Παράλληλα, ελπίζει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

"I guess I'll become Mr. Veto."



President Trump lays out his strategy for dealing with a potential Democratic-controlled Congress in an exclusive interview with Miranda Devine.



Trump says he would veto legislation before eventually negotiating compromises, while expressing hope… pic.twitter.com/n63QdC5MV0 — Fox News (@FoxNews) November 1, 2026

protothema.gr