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Στην πολιτική αντιπαράθεση μπήκε και το ΕΛΑΜ, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση κατά του ΑΚΕΛ και του Γενικού του Γραμματέα, Στέφανου Στεφάνου, με αφορμή τις τοποθετήσεις του τελευταίου ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Μετά την ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ παρεμβαίνει με τη σειρά του, κατηγορώντας την Εζεκία Παπαϊωάννου για «κινδυνολογία, λάσπη και πολιτική στοχοποίηση».

Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι το ΑΚΕΛ, αντί να ασχολείται με τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού, επιλέγει να στοχοποιεί το ΕΛΑΜ. Παράλληλα, απορρίπτει τις αναφορές περί αυταρχισμού και βίας, στρέφοντας τα πυρά του στην ιστορική διαδρομή και τις πολιτικές θέσεις του ΑΚΕΛ.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΕΛΑΜ

Το ΑΚΕΛ και ο Στέφανος Στεφάνου, αντί να ασχολούνται με τα υπαρξιακά ζητήματα που αφορούν το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού, επιλέγουν για ακόμη μία φορά την κινδυνολογία, τη λάσπη και την πολιτική στοχοποίηση του ΕΛΑΜ.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να επικαλούνται τον κίνδυνο αυταρχισμού και βίας εκείνοι που χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν με οπλισμό από την σοβιετική ένωση, αυτοί που αρνούνται να αναμετρηθούν με τις σκοτεινές σελίδες της δικής τους πολιτικής ιστορίας.

Ακόμη πιο προκλητικό είναι να εμφανίζονται ως θεματοφύλακες της ιστορικής αλήθειας, όταν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ μέσα από τις δικές τους ιδεολογικές παρωπίδες που ξεπλένουν τους προδότες του έθνους.

Ούτε προοδευτισμός είναι η προσκόλληση σε χρεοκοπημένες ιδεολογίες και η εχθρότητα απέναντι στον δυτικό προσανατολισμό της Κύπρου. Η απομονωμένη ευρωπαϊκή Αριστερά δεν αποτελεί το μέτρο της πολιτικής προόδου, όσο κι αν το ΑΚΕΛ επιμένει να αυτοανακηρύσσεται αποκλειστικός εκφραστής της.

Ας το καταλάβουν επιτέλους στο ΑΚΕΛ: Η δημοκρατία δεν είναι ιδιοκτησία τους και ο κυπριακός λαός δεν χρειάζεται την άδειά τους για να αποφασίσει ποιος θα τον κυβερνήσει.

Το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται να φιμωθεί από τις απειλές, τις ταμπέλες και την πολιτική αλαζονεία του ΑΚΕΛ.

Γραφείο Τύπου

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.)