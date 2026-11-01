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Έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Αρότης, παλιός συνεργάτης του Γλαύκου Κληρίδη με μακρά παρουσία στον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Τη θλίψη του για την απώλειά του εξέφρασε με ανάρτησή του ο Αβέρωφ Νεοφύτου, κάνοντας λόγο για έναν αγαπημένο φίλο και συνεργάτη, με τον οποίο τον συνέδεαν στενοί δεσμοί και κοινοί αγώνες από την ίδρυση του κόμματος.

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του αγαπητού μου φίλου και παλιού συνεργάτη, Σπύρου Αρότη, με τον οποίο μάς συνέδεσαν στενοί δεσμοί κοινών αγώνων από ιδρύσεως του Δημοκρατικού Συναγερμού.



Η προσφορά του Σπύρου, δίπλα στον ιδρυτή της παράταξής μας, Γλαύκο Κληρίδη, ήταν… pic.twitter.com/QgwvEtImdg November 1, 2026

Ο κ. Νεοφύτου χαρακτήρισε ανεκτίμητη την προσφορά του Σπύρου Αρότη δίπλα στον ιδρυτή του ΔΗΣΥ, Γλαύκο Κληρίδη, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον του για τον τόπο και την παράταξη παρέμεινε ανεξάντλητο μέχρι το τέλος της ζωής του.

«Η απώλειά του είναι μεγάλη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στη σύζυγο του εκλιπόντος, Φωτεινή, και στα παιδιά τους, Έλενα και Γιώργο.

«Αιωνία ας είναι η μνήμη του», κατέληξε στην ανάρτησή του.

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Σπύρου Αρότη, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορική πορεία και τους αγώνες του Δημοκρατικού Συναγερμού από την ίδρυσή του.

Η προσφορά του, στο πλευρό του ιδρυτή της παράταξής μας, Γλαύκου Κληρίδη, υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική. Με αφοσίωση, ανιδιοτέλεια και διαρκές ενδιαφέρον για τον τόπο και την παράταξη, υπηρέτησε τις κοινές μας προσπάθειες, παραμένοντας μέχρι σήμερα κοντά στα δρώμενα και στην πορεία του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό και η μνήμη της προσφοράς και της διαδρομής του θα παραμείνει ζωντανή.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά του στη σύζυγό του, Φωτεινή, στα παιδιά του, Έλενα και Γιώργο, καθώς και σε όλους τους οικείους του.

Αιωνία η μνήμη του.

1.11.2026