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Η συνέπεια στις εμφανίσεις είναι το μεγάλο στοίχημα του Άρη, ο οποίος υποδέχεται σήμερα στο Στάδιο «Αλφαμέγα» την Ανόρθωση (18:00, Cytavision2), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, με στόχο να δώσει συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις και να παραμείνει σε τροχιά επιτυχιών.

Η Ανόρθωση δοκιμάζεται σήμερα απέναντι στον Άρη στο Στάδιο «Αλφαμέγα», με στόχο να δώσει συνέχεια στην αντίδραση της προηγούμενης αγωνιστικής.Με ανεβασμένη ψυχολογία, αλλά και πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που την περιμένουν, η «Μεγάλη Κυρία» καλείται να δείξει ότι η επιστροφή στις νίκες δεν ήταν απλώς μια παρένθεση στην προβληματική μέχρι τώρα πορεία της.

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