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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στο Τρόοδος, όταν άτομο εγκλωβίστηκε σε ιδιαίτερα δύσβατη δασώδη περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Κυριακή 01 Νοεμβρίου, 2026 και ώρα 15:13, ζητήθηκε η συνδρομή του από την Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό ατόμου, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε ιδιαίτερα δύσβατη δασώδη περιοχή εντός του Εθνικού δασικού πάρκου Τροόδους.

Με οδηγίες του Διευθυντή Τμήματος Δασών Δρ. Σάββα Ιεζεκιήλ, κινητοποιήθηκαν άμεσα Δασικός υπάλληλος και μέλη του Δασοπυροσβεστικού Σώματος από το Δασικό Σταθμό Πλατανιών, οι οποίοι αξιοποιώντας την άριστη γνώση της περιοχής, συνέβαλαν ουσιαστικά στον εντοπισμό του ατόμου η ώρα 16:25.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Γενικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Δασών στην Αθαλάσσα, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης του Δασικού Σταθμού Πλατανιών. Το προσωπικό καθοδηγούνταν επιχειρησιακά, ενώ η πορεία της επιχείρησης παρακολουθείτο σε πραγματικό χρόνο μέσω των συστημάτων GPS του Τμήματος Δασών.

Το Τμήμα Δασών εκφράζει την ικανοποίηση του για τον εντοπισμό του ατόμου και την καλή κατάσταση της υγείας του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης, του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.