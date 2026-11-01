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Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν οδηγοί που κατευθύνονταν προς τη Λεμεσό, καθώς στον αυτοκινητόδρομο παρατηρήθηκε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τις ουρές των οχημάτων να εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση.

Οδηγοί ανέφεραν στο philenews ότι η κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα, αλλά και πριν από την έξοδο Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, κοντά στην έξοδο Παρεκκλησιάς, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, σημειώθηκε μικρής έκτασης τροχαίο ατύχημα.

Με την άφιξη των μελών της Αστυνομίας, τα εμπλεκόμενα οχήματα μετακινήθηκαν από το σημείο.