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Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς ετοιμάζεται να μπει η Λευκωσία, με τον Δήμο να προγραμματίζει σειρά εορταστικών εκδηλώσεων από τις 12 Νοεμβρίου, που περιλαμβάνουν παρελάσεις, μουσικές παραστάσεις, χριστουγεννιάτικα χωριά και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Η Παραμυθούπολη ανοίγει τις πύλες της στις 13 Νοεμβρίου και θα λειτουργεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2027, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πόλους των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Η κορύφωση των εορτασμών θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου, με τη μεγάλη φωταγώγηση της πόλης, η οποία θα συνοδευτεί από δύο εορταστικές παρελάσεις που θα καταλήξουν στην Πλατεία Ελευθερίας.

Η πρώτη παρέλαση θα ξεκινήσει από τη Στασικράτους, θα διασχίσει τη Λεωφόρο Μακαρίου και θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας. Η δεύτερη θα ξεκινήσει από την Πλατεία Φανερωμένης, θα περάσει από τις οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου και θα καταλήξει επίσης στην Πλατεία Ελευθερίας.

Η βραδιά της φωταγώγησης θα κορυφωθεί με μεγάλη συναυλία γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη, το όνομα του οποίου δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στη Λευκωσία και τις δημοτικές περιοχές περιλαμβάνουν:

12 Νοεμβρίου: Μεγάλη παιδική χριστουγεννιάτικη παρέλαση, με αφετηρία τη Λεωφόρο Μακαρίου και τερματισμό την Πλατεία Ελευθερίας.

12-13 Νοεμβρίου: Χριστουγεννιάτικο διήμερο στη Στασικράτους, με εορταστικές δραστηριότητες, χορούς και τραγούδια. Τις ίδιες ημέρες θα πραγματοποιηθεί το Christmas Village Αγλαντζιάς.

13 Νοεμβρίου: Παρέλαση κλασικών αυτοκινήτων, με χορευτικές εκδηλώσεις.

27-28 Νοεμβρίου: Χριστουγεννιάτικο διήμερο στην Πλατεία Ελευθερίας, με παζαράκια, δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες, καλλιτεχνικά προγράμματα, χορούς, τραγούδια και χορωδίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης θεάματα, επιδείξεις, ξυλοπόδαρους και μασκότ.

28-29 Νοεμβρίου: Engomi Christmas Fest στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στην Έγκωμη.

5 Δεκεμβρίου: CSI Christmas Village στην Πλατεία Ελευθερίας.

6 Δεκεμβρίου: German Christmas Village στην Πλατεία Ελευθερίας. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί χριστουγεννιάτικη φιέστα στον Άγιο Δομέτιο.

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με την Παραμυθούπολη να παραμένει ανοικτή έως τις 10 Ιανουαρίου.