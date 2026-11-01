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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11), κατά τη διάρκεια του διεθνούς ποδηλατικού αγώνα UCI Gran Fondo Greece Loutraki 2026, στο Λουτράκι Κορινθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις ποδηλάτες, ανάμεσά τους και ένας Κύπριος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο περιστατικό ενεπλάκησαν τρεις ποδηλάτες, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, όπως αναφέρει το korinthostv.

Όπως πληροφορείται το philenews, ο Κύπριος ποδηλάτης φέρεται να έχει υποστεί ορθοπεδικές κακώσεις, ωστόσο βρίσκεται εκτός κινδύνου. Στον αγώνα συμμετείχαν γύρω στους 11 Κύπριους ποδηλάτες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του αγώνα σημειώθηκαν και άλλες πτώσεις ποδηλατών, σε διάφορα σημεία της διαδρομής, λόγω του βρεγμένου οδοστρωματος, με ορισμένους αθλητές να υφίστανται εκδορές.

Βίντεο από το ατύχημα

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τρεις, με τον Ιταλό ποδηλάτη να φέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σοβαρότερα τραύματα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο ιατρός και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος σε συνέντευξή του στο korinthostv , αναφέρθηκε στην κατάσταση υγείας των τραυματιών: