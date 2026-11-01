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Του Χαράλαμπου Πίσσουρου* και της Νικόλ Ζένιου**

Το αμερικανικό δολάριο κινήθηκε ανοδικά έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας με σταθερό βηματισμό, εν μέσω προσδοκιών για ένα πιο επιθετικό μήνυμα από τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) την Τετάρτη.

Αν και η διατήρηση των επιτοκίων θεωρούνταν σχεδόν βέβαιη, κάτι που επιβεβαιώθηκε, η προσοχή ήταν στραμμένη στις ενδείξεις για το κατά πόσο δικαιολογούνται οι προσδοκίες της αγοράς για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Οι επενδυτές είχαν δίκιο εκτιμώντας ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα διατηρούσε αμετάβλητα τα επιτόκια στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, όμως η στάση της δεν ήταν τόσο επιθετική όσο ενδεχομένως ανέμεναν. Η ανακοίνωση είχε σχετικά αυστηρό τόνο, καθώς τα μέλη της κεντρικής τράπεζας αναβάθμισαν την αξιολόγησή της για την οικονομία, χαρακτηρίζοντάς την πλέον «ισχυρή», από «σταθερά αναπτυσσόμενη», διατηρώντας παράλληλα την προειδοποίηση ότι ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος. Επιπλέον, δύο αξιωματούχοι διαφώνησαν με την απόφαση και ψήφισαν υπέρ μιας άμεσης αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης.

Ωστόσο, κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, υιοθέτησε πιο συγκρατημένο τόνο, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται περισσότερα οικονομικά στοιχεία προτού ληφθεί η επόμενη απόφαση για τα επιτόκια.

Η αγορά αντέδρασε με πτώση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και υποχώρηση του δολαρίου, καθώς μια αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο απέχει ακόμη από το να θεωρείται δεδομένη.

Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα μιας τέτοιας κίνησης παρέμεινε αυξημένη, κοντά στο 80%, γεγονός που σημαίνει ότι, εάν τα στοιχεία της επόμενης εβδομάδας, και ιδιαίτερα η έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls), αποδειχθούν ισχυρά, οι επενδυτές θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο και να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τη συνολική πορεία των επιτοκίων το 2027. Πλέον, αναμένουν ότι το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα διαμορφωθεί περίπου 70 μονάδες βάσης υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα έως το τέλος του επόμενου έτους.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Ωστόσο, τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ δεν είναι το μοναδικό γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών. Την Τρίτη, οι Αμερικανοί πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στο κατά πόσο το Κογκρέσο θα περάσει από τον ενιαίο ρεπουμπλικανικό έλεγχο σε μια διχασμένη κυβέρνηση. Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ωστόσο η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας παραμένει αμφίρροπη.

Μια Βουλή των Αντιπροσώπων υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών και μια Γερουσία υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών θα σήμαινε ότι οι Δημοκρατικοί θα βρίσκονταν σε θέση να ξεκινήσουν έρευνες και να πιέσουν για αυστηρότερη εποπτεία των τραπεζών, των εταιρειών κρυπτονομισμάτων και του τεχνολογικού κλάδου, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, θα διατηρούσε το δικαίωμα άσκησης βέτο, καθώς και τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας σε ζητήματα όπως οι δασμοί, η μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική, περιορίζοντας την πιθανότητα σημαντικών νομοθετικών παρεμβάσεων. Μια πλήρης επικράτηση των Δημοκρατικών θα ενίσχυε την εποπτεία, ωστόσο το προεδρικό βέτο θα εξακολουθούσε να περιορίζει την εφαρμογή της πολιτικής τους.

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς θα μπορούσε να περιορίσει τις βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές αντιπαραθέσεις και να στηρίξει πολιτικές που ευνοούν την άμυνα και την απορρύθμιση, εντείνοντας παράλληλα τις ανησυχίες για τους δασμούς και τη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Wall Street ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις, ενώ το δολάριο θα μπορούσε να ενισχυθεί, καθώς οι ανησυχίες γύρω από τους δασμούς ενδέχεται να τροφοδοτήσουν εκ νέου τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και να ωθήσουν τους επενδυτές να αυξήσουν τα στοιχήματά τους για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

Οι τεχνολογικές μετοχές δέχονται πιέσεις

Όσον αφορά τη Wall Street, και οι τρεις βασικοί δείκτες ξεκίνησαν δυναμικά την εβδομάδα, με τον Nasdaq να καταγράφει τα μεγαλύτερα κέρδη, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν της ανόδου εν μέσω της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της Anthropic, η οποία αναζωπύρωσε τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας, ο αρχικός ενθουσιασμός έδωσε τη θέση του στον σκεπτικισμό, καθώς η Alphabet ανακοίνωσε χαμηλότερα του αναμενομένου κέρδη, υψηλές επενδυτικές δαπάνες και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα η μετοχή της να υποχωρήσει περίπου 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης. Σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για τις τεράστιες δαπάνες και τον δανεισμό που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, το γεγονός ότι μια αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο από την Fed παραμένει ιδιαίτερα πιθανή, καθώς και οι προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις το επόμενο έτος, ασκούν πρόσθετες πιέσεις στις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας υψηλής ανάπτυξης.

Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση την επόμενη εβδομάδα. Η Apple, η Palantir και η ON Semiconductor ξεχωρίζουν τη Δευτέρα, η AMD ανακοινώνει αποτελέσματα την Τρίτη και η Qualcomm ακολουθεί την Τετάρτη.

Ο χρυσός κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά την Τετάρτη, αφού ο πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, υιοθέτησε λιγότερο επιθετικό τόνο από ό,τι αναμενόταν, όμως υποχώρησε εκ νέου την Πέμπτη. Συνολικά, το πολύτιμο μέταλλο παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 4.000 δολαρίων, αλλά κάτω από τη σημαντική ζώνη αντίστασης των 4.100 δολαρίων. Ως εκ τούτου, εάν οι πωλητές ανακτήσουν τον έλεγχο και καταφέρουν να διασπάσουν καθοδικά τη ζώνη των 4.000 δολαρίων, το βλέμμα θα στραφεί προς τα 3.915 δολάρια, περιοχή που λειτούργησε ως στήριξη τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2025.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

** Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis