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Η δυσκολία της αποστολής είναι δεδομένη, όχι όμως και η έκβασή της. Με αυτή τη νοοτροπία προσεγγίζει η Ομόνοια Αραδίππου τη σημερινή εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ, γνωρίζοντας ότι για να διεκδικήσει βαθμολογικό όφελος θα χρειαστεί εμφάνιση υψηλών απαιτήσεων.

Επτά αγωνιστικές, δύο εκκρεμότητες και μία ευκαιρία να τις διαγράψει μονομιάς. Ο ΑΠΟΕΛ πηγαίνει σήμερα στην «Αρένα» (19:00) για να πετύχει κάτι που μέχρι στιγμής δεν κατάφερε στο πρωτάθλημα: Να πανηγυρίσει δεύτερη διαδοχική νίκη και να επιστρέψει για πρώτη φορά από εκτός έδρας αποστολή με τους τρεις βαθμούς. Δύο ζητούμενα που αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η αναμέτρηση με την Ομόνοια Αραδίππου, εννοείται πως προσφέρεται για βαθμολογική αντεπίθεση.

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