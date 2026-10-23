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Σε τριμερές σχήμα, με τη συμμετοχή της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες που έχουν οριστεί για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ωστόσο, ο Ρώσος αξιωματούχος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Tass, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφάλειας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Υπό αυτό το πρίσμα, στην ατζέντα ενδέχεται να συμπεριληφθεί και το ζήτημα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής των Ευρωπαίων

Ερωτηθείς εάν το Κρεμλίνο αποκλείει το ενδεχόμενο οι συνομιλίες να μετατραπούν σε τετραμερείς, με τη συμμετοχή και της Ευρώπης, ο Πεσκόφ απάντησε: «Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων. Ωστόσο, αυτές οι διαπραγματεύσεις για τις οποίες μιλάμε, που έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο μισό του Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, θα πραγματοποιηθούν σε τριμερές σχήμα».

Η δήλωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της σύνθεσης των διαπραγματεύσεων, χωρίς, πάντως, να επιβεβαιώνει προς το παρόν οποιαδήποτε ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Αναχώρησε το πρώτο δεξαμενόπλοιο με ρωσικό ντίζελ για τις ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε επίσης την αποστολή του πρώτου δεξαμενόπλοιου που μεταφέρει ρωσικό καύσιμο ντίζελ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη ανακοινώσει ότι το πρώτο φορτίο αναχώρησε με προορισμό τους αγοραστές του στις ΗΠΑ, ενώ οι επόμενες αποστολές αναμένεται να πραγματοποιούνται σε τακτική βάση.

«Νομίζω ότι έχουν ήδη υπάρξει ανακοινώσεις από το υπουργείο Ενέργειας ότι το πρώτο δεξαμενόπλοιο έχει ήδη αναχωρήσει για τον προορισμό του, προς τους αγοραστές του. Από εδώ και στο εξής, οι αποστολές θα συνεχιστούν με σταθερό ρυθμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Reuters, το πρώτο δεξαμενόπλοιο μεταφέρει περίπου 40.000 τόνους ρωσικού ντίζελ, με προορισμό τη Νέα Υόρκη και εκτιμώμενη άφιξη στις 7 Νοεμβρίου.

protothema.gr