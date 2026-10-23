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Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη επιχείρηση στα μετόπισθεν των ρωσικών δυνάμεων πραγματοποίησαν Ουκρανοί στρατιώτες στην περιοχή του Κουπιάνσκ, διανύοντας περισσότερα από 15 χιλιόμετρα μέσα από υπόγειες υποδομές. Χωρίς πρόσβαση σε GPS και φυσικό φως, και ενώ οι ρωσικές θέσεις βρίσκονταν ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους, κατάφεραν να κινηθούν κάτω από τις εχθρικές γραμμές και να εμφανιστούν πίσω από αυτές.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Veles», αξιοποίησε κρυφές υπόγειες διαδρομές για να παρακάμψει τις ρωσικές θέσεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε το 2ο Σώμα «Χαρτίγια» της ουκρανικής Εθνοφρουράς, το οποίο είχε τη διοίκηση της επιχείρησης.

Η ονομασία «Veles» παραπέμπει σε μια σλαβική θεότητα που συνδέεται με τον Κάτω Κόσμο και σχετίζεται με την υπόγεια διαδρομή που χρησιμοποίησαν οι Ουκρανοί στρατιώτες για να προσεγγίσουν τις ρωσικές θέσεις.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Σώμα, ο ελιγμός συνέβαλε στην αποτροπή της προώθησης ρωσικών δυνάμεων στα μετόπισθεν των ουκρανικών θέσεων γύρω από το Κουπιάνσκ. Περισσότεροι από 30 Ρώσοι στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν, ενώ οι ρωσικές απώλειες ξεπέρασαν τις 100, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Όπως διευκρινίζεται, η απόσταση των 15 και πλέον χιλιομέτρων αφορά τη μετακίνηση των στρατιωτών κάτω από το έδαφος και όχι επιβεβαιωμένη προέλαση της γραμμής του μετώπου κατά την ίδια απόσταση. «Οι Ρώσοι πίστευαν ότι οι υπόγειες υποδομές ήταν αποκλειστικά δικό τους εργαλείο για την παράκαμψη της άμυνάς μας», δήλωσε ο ταξίαρχος Ιχόρ Ομπολιένσκι, διοικητής του Σώματος «Χαρτίγια» και πρόσθεσε: «Μελετήσαμε την εμπειρία τους, τους ξεπεράσαμε στο ίδιο τους το πεδίο και μετατρέψαμε αυτή την απειλή σε πλεονέκτημα για την αντεπίθεσή μας».

Μια επίθεση κάτω από το πεδίο της μάχης

Η συγκεκριμένη επιχείρηση απαιτούσε από τους στρατιώτες να κινηθούν μέσα σε στενούς υπόγειους χώρους, χωρίς GPS, φυσικό φως ή αξιόπιστες συμβατικές ασύρματες επικοινωνίες. Η έξοδός τους στην επιφάνεια σήμαινε ότι έπρεπε να εμπλακούν αμέσως σε μάχη, υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Μηχανικοί, μονάδες μηχανικού μάχης και προσωπικό υποστήριξης είχαν αναλάβει την προετοιμασία της υπόγειας διαδρομής. Οι στρατιώτες υποβλήθηκαν σε σωματική και ψυχολογική προετοιμασία για επιχειρήσεις σε κλειστούς χώρους, ενώ το Σώμα χρησιμοποίησε δικά του συστήματα πλοήγησης, επικοινωνιών και υποστήριξης του προσωπικού κάτω από το έδαφος.

Την ίδια ώρα, στην επιφάνεια, άλλες ουκρανικές μονάδες προωθούνταν σε συντονισμό με την υπόγεια δύναμη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Σώματος «Χαρτίγια» , οι επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των πληγμάτων της 429ης Ταξιαρχίας Μη Επανδρωμένων Συστημάτων «Achilles», συντονίζονταν μέσω κοινού κέντρου επιχειρήσεων. Ο στόχος ήταν να βρεθούν οι ρωσικές δυνάμεις αντιμέτωπες με ταυτόχρονες απειλές από διαφορετικές κατευθύνσεις: ουκρανικά τμήματα που προωθούνταν στην επιφάνεια και μια δεύτερη δύναμη που εμφανιζόταν αιφνιδιαστικά στα μετόπισθεν των θέσεών τους.

«Η επιχείρηση Veles αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο σε έναν πόλεμο θέσεων για όσους διαθέτουν πρωτοβουλία και τεχνολογία», δήλωσε ο Ομπολιένσκι. «Οι στρατιώτες μας διένυσαν 15 χιλιόμετρα κάτω από τη γη, μια απόσταση που κανένας στρατός στον κόσμο δεν έχει μέχρι σήμερα καλύψει σε αντίστοιχη επιχείρηση. Και θα συνεχίσουμε να εκδιώκουμε τον εχθρό από τη γη μας», πρόσθεσε.

Το Σώμα «Χαρτίγια» χαρακτήρισε τη Veles την πρώτη πλήρους κλίμακας υπόγεια επιχείρηση αντεπίθεσης στον κόσμο.

Συμμετοχή πολλών ουκρανικών μονάδων στην επιχείρηση

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από δύναμη που συγκροτήθηκε υπό τη διοίκηση του 2ου Σώματος «Χαρτίγια».

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, μεταξύ των μονάδων που συμμετείχαν ήταν η 13η Ταξιαρχία «Χαρτίγια» της Εθνοφρουράς, το 23ο Σύνταγμα Εφόδου R.U.G., το 21ο Σύνταγμα Μη Επανδρωμένων Συστημάτων «Lava» και η Ταξιαρχία Μη Επανδρωμένων Συστημάτων «Achilles».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης μονάδες της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR), μεταξύ των οποίων η Λεγεώνα «Ελευθερία της Ρωσίας» και το Ρωσικό Εθελοντικό Σώμα.

Στόχος η ανακατάληψη εδαφών στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Σύμφωνα με το Σώμα «Χαρτίγια», η επιχείρηση αποτέλεσε ένα ακόμη στάδιο της εκστρατείας για την ανακατάληψη κατεχόμενων περιοχών της περιφέρειας του Χαρκόβου και ανέτρεψε μια ρωσική προσπάθεια διείσδυσης στα μετόπισθεν των ουκρανικών δυνάμεων στο Κουπιάνσκ.

Ο σχηματισμός «Χαρτίγια» ξεκίνησε το 2022 ως εθελοντική μονάδα εδαφικής άμυνας, το 2023 μετατράπηκε σε ταξιαρχία της ουκρανικής Εθνοφρουράς και στη συνέχεια αποτέλεσε τη βάση για τη συγκρότηση του 2ου Σώματος «Χαρτίγια», το οποίο ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2025.

protothema.gr