Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σαν μια καλοστημένη παράσταση έμοιαζε η χθεσινή επίσκεψη του Αβέρωφ Νεοφύτου στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Με τζιν, πουκάμισο, παπούτσια αθλητικά και ένα μικρόφωνο καρφωμένο πάνω του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου έφτασε με πέντε κούτες γεμάτες υπογραφές, επιδεικνύοντας πόσο μεγάλη είναι ακόμα… η επιρροή του στο κόμμα.

Με όρους επικοινωνίας, αναμφίβολα ο στόχος επιτεύχθηκε. Από χθες το απόγευμα η φαντασία στα social media οργιάζει. Βέβαια, τα σχόλια και τα βιντεάκια που δημοσιεύονται δεν είναι μόνο θετικά, ωστόσο ο Αβέρωφ γνωρίζει πολύ καλά πως δεν είναι και ποτέ δεν θα γίνει αρεστός σε όλους. Επιλέγει όμως συνειδητά πλέον, να βρίσκει τον κάθε δυνατό τρόπο να παραμένει το όνομα του στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Για να είμαστε ειλικρινείς η στρατηγική που επέλεξε να ακολουθήσει μας θυμίζει ακόμα ένα… πολιτικό (;) πρόσωπο. Θέλει και αυτός με κάθε κόστος το όνομα του να βρίσκεται στους τίτλους των ειδήσεων, προκαλώντας αντιδράσεις, έντονες συζητήσεις ή και διαφωνίες ανάμεσα στους πολίτες.

Το ίδιο άτομο μας έρχεται στο μυαλό αντικρίζοντας και την εικόνα που συνοδεύει το κείμενο και η οποία λήφθηκε χθες στην Πινδάρου. Ένα μικρόφωνο περασμένο στο πουκάμισο του Αβέρωφ ενώ εκείνος ετοιμάζεται να προβεί σε δηλώσεις. Σαν κι αυτά που κουβαλά παντού μαζί του και το άλλο πρόσωπο, απαιτώντας μάλιστα από δημοσιογράφους να τα φορούν αν θα του πάρουν κάποια δήλωση ή συνέντευξη.

Η στενή προσωπική σχέση που διατηρεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου με τον Φειδία Παναγιώτου είναι γνωστή και κανένας από τους δύο δεν προσπαθεί να την κρύψει. Ο Φειδίας παραδέχτηκε δημόσια ότι συμβουλεύεται τον Αβέρωφ, αλλά όπως φαίνεται κάποιες συμβουλές κινούνται και με αντίστροφη φορά. Φαίνεται πως ο καθένας βοηθά με αυτά «που του περνούν»…