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Την ανάπτυξη 94 νέων σημείων ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2028, με εκτιμώμενο κόστος €10 εκατ., σχεδιάζει το Υπουργείο Μεταφορών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 76 σημεία για ελαφρά οχήματα και 18 για βαρέα, σε επιλεγμένες περιοχές της Κύπρου, με στόχο την κάλυψη ολόκληρου του οδικού δικτύου.

Τα στοιχεία παραθέτει η υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Ευανθία Τσολάκη, σε απάντηση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2026 προς τον βουλευτή Λάρνακας Πρόδρομο Αλαμπρίτη.

Ο σχεδιασμός προβλέπει 10 χώρους επαναφόρτισης για ελαφρά οχήματα και τρεις για βαρέα. Πέραν των αστικών κόμβων Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού, έχουν επιλεγεί η Αλάμπρα, η Κοφίνου, η Ευρύχου, ο Σαϊττάς, τα Μανδριά Πάφου, η Πόλη Χρυσοχούς και το Παραλίμνι.

Για το 2026 προγραμματίζεται η εγκατάσταση 16 σημείων ταχείας φόρτισης ελαφρών οχημάτων. Το 2027 προβλέπονται ακόμη 48 σημεία για ελαφρά οχήματα και 12 για βαρέα, ενώ τα υπόλοιπα θα αναπτυχθούν το 2028.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι αναγκαίες πιστώσεις για τις υποδομές του 2026 και του 2027 έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Τα 76 σημεία για ελαφρά οχήματα θα έχουν ισχύ 150 kW το καθένα. Από τα 18 σημεία για βαρέα οχήματα, τα 12 θα διαθέτουν ισχύ 350 kW και τα υπόλοιπα έξι ισχύ 200 kW.

Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος, έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο 384 δημόσια προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης σε 221 σταθμούς. Από τους σταθμούς αυτούς, 76 βρίσκονται στη Λευκωσία, 57 στη Λεμεσό, 32 στην Πάφο, 29 στη Λάρνακα και 27 στην Αμμόχωστο.

Η υπουργός αναφέρεται επίσης σε 10 σταθμούς ταχείας φόρτισης που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε δημόσια προσβάσιμους χώρους, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πρόκειται για εγκαταστάσεις στους χώρους στάθμευσης των γενικών νοσοκομείων Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Κυπερούντας και Αμμοχώστου, στην Πλατεία Τροόδους, στον αρχαιολογικό χώρο Χοιροκοιτίας και στην Τριμίκλινη. Σταθμοί τοποθετήθηκαν επίσης στον σταθμό λεωφορείων «Τάφοι Βασιλέων» στην Πάφο και στον σταθμό λεωφορείων της Πόλης Χρυσοχούς.

Το συνολικό κόστος των συγκεκριμένων υποδομών ανήλθε σε €840.660, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της συντήρησης για πέντε χρόνια.

Ξεχωριστά, εγκαταστάθηκε σταθμός ταχείας φόρτισης 100 kW στο αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναζωογόνησης της Τηλλυρίας και μετατροπής του Κάτω Πύργου σε «πράσινη κοινότητα».

Ο σταθμός μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο οχήματα. Το έργο κόστισε €77.000, ποσό που περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και την πενταετή συντήρηση.

Παράλληλα, μέσω του σχεδίου χορηγιών «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000», εγκαταστάθηκαν την περίοδο 2022-2026 συνολικά 212 σημεία επαναφόρτισης σε δημόσια προσβάσιμους χώρους, επιχειρήσεις και τοπικές αρχές.

Η κ. Τσολάκη επισημαίνει ότι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης προϋποθέτει, πέρα από το δημόσιο δίκτυο, την ανάπτυξη ιδιωτικών σημείων φόρτισης σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Αυτά μπορούν να αξιοποιούν και ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Αφήνει επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης πρόσθετων υποδομών, ανάλογα με τις ανάγκες και τις εξελίξεις στην αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ