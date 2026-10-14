Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ κυπριακών και γερμανικών επιχειρήσεων στην αποθήκευση ενέργειας, την ενεργειακή διαχείριση, τα έξυπνα δίκτυα και την ηλεκτροκίνηση επιδιώκει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), μέσα από σειρά δράσεων στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής γερμανικών εταιρειών στην Κύπρο.

Η πρωτοβουλία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και περιλαμβάνει δεκάδες στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B). Οι συναντήσεις μεταξύ γερμανικών εταιρειών και κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου και συνεχίζονται μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2026, στα γραφεία της ΟΕΒ.

Στο πλαίσιο της αποστολής πραγματοποιήθηκε επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα γραφεία της Ομοσπονδίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των γερμανικών εταιρειών και βασικών φορέων του ενεργειακού τομέα της Κύπρου. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων, πανεπιστημίων και της ΟΕΒ.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τις τεχνολογίες, τις υποδομές και τις συνεργασίες που θα χρειαστεί η Κύπρος τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποθήκευση ενέργειας, στην αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα και στην ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για την ηλεκτροκίνηση.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειές της για την αναζήτηση λύσεων στις ενεργειακές προκλήσεις, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Στόχος είναι επίσης η ανάπτυξη διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών σε τομείς που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.