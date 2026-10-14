Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πάφου επαναλειτουργεί πλήρως την ερχόμενη Παρασκευή, με την επιδίορθωση των αντλιών που παρουσίασαν το πρόβλημα. Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε σήμερα ο Δημαρχεύων Πάφου, μετά από επαφές που είχε στην Πάφο και επιτόπια επίσκεψη στο κολυμβητήριο με αντιπροσωπεία του ΚΟΑ.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου τόνισε ότι η δέσμευση που ανέλαβε από την Δευτέρα για την άμεση επιδιόρθωση του προβλήματος εκτελείται χωρίς καθυστέρηση, γεγονός για το οποίο ήδη ενημερώθηκαν οι διαμαρτυρόμενοι γονείς και οι παράγοντες του κολυμβητικού ομίλου που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και οι οποίοι παρίσταντο στην επιτόπια επίσκεψη ενωρίτερα σήμερα.

Της αντιπροσωπείας του ΚΟΑ που επισκέφθηκε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πάφου, όπως επίσης και το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» στη Γεροσκήπου, ηγείτο ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Βάσος Κουτσιούντας. Μετά τις επαφές που είχε με τον κ. Κουτσιούντα ο Δημαρχεύων Πάφου τόνισε ότι πέραν των πολύ άμεσων και θετικών εξελίξεων για επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου της Πάφου, θετικά είναι και τα μηνύματα για το κολυμβητήριο Γεροσκήπου, το οποίο όπως ανακοινώθηκε σήμερα θα είναι πλήρως λειτουργικό στα τέλη Νοεμβρίου.