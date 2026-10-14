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Στα ψηφοδέλτια ως υποψήφιοι για δήμαρχοι, βουλευτές ακόμη και για Πρόεδροι της Δημοκρατίας, θα μπορούν κανονικά και με το νόμο πλέον να βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Η Βουλή προχωρεί με την έγκριση των τροποποιητικών κανονισμών που ετοίμασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που συνήλθε ως Εφετείο, το οποίο έκρινε ότι το Σύνταγμα δεν απαγορεύει σε ένστολους της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής να κατέρχονται ως υποψήφιοι σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία.

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής με τους βουλευτές και την πλευρά των συντεχνιών των αστυνομικών και πυροσβεστών να συμφωνούν στην εισαγωγή των κανονισμών που ξεκαθαρίζουν το ζήτημα.

Όπως δήλωσε στον «Φ» η πρόεδρος της Επιτροπής Φωτεινή Τσιρίδου, αυτό που απομένει είναι να τεθούν κάποιες εσωτερικές δικλείδες ώστε να μην μετατρέπονται τα δύο αυτά σώματα ως προεκλογικό πεδίο και παράλληλα ο πολίτης να νοιώθει ότι εξυπηρετείται σωστά χωρίς κομματικές προτιμήσεις. Με εσωτερικούς κανονισμούς πρέπει να ρυθμιστεί πως οι υποψήφιοι θα κινούνται εντός και εκτός των σωμάτων που υπηρετούν

Ο πρόεδρος της συντεχνίας των αστυνομικών ΙΣΟΤΗΤΑΣ Νίκος Λοϊζίδης χαιρέτησε την έγκριση των κανονισμών και τόνισε ότι στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές τέσσερις αστυνομικοί ήταν υποψήφιοι. Ο ίδιος ανέφερε ότι θα αναμένει τους κανονισμούς που θα ετοιμαστούν και θα ρυθμίζουν λεπτομέρειες για το θέμα.