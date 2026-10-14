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Υπό πενθήμερη κράτηση θα παραμείνουν οι 7 ύποπτοι για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου στα Λατσιά. Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, βαριάς σωματικής βλάβης, επιθέσεων που προκαλούν πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και αδίκημα για βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που κατέχει ο «Φ» σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο 16χρονος κατέθεσε ότι, διατηρούσε σχέση με ανήλικη κοπέλα από τον Μάιο του 2025 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση τερματίστηκε έπειτα από τσακωμούς, ενώ όπως ανέφερε στην Αστυνομία, η πρώην κοπέλα του, διέδιδε ότι τη χτυπούσε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φίλοι της κοπέλας, μεταξύ των οποίων τέσσερις από τους υπόπτους, όταν έμαθαν ότι ο 16χρονος ενδεχομένως να την ξυλοκοπεί, αντέδρασαν και δημιούργησαν ομάδα στο Instagram. Στην ομάδα συμμετείχαν ο παραπονούμενος και δύο ακόμη πρόσωπα, τα οποία αναζητούνται. Μέσω κλήσεων και μηνυμάτων ζητούσαν από τον ανήλικο, να συναντηθούν για να επιλύσουν τις διαφορές τους. Του ανέφεραν επίσης, ότι είχαν ακούσει πως τους εξύβριζε, κάτι που εκείνος αρνήθηκε.

Η συνάντηση συμφωνήθηκε για τις οκτώ το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου, πίσω από ταχυφαγείο στα Λατσιά. Ο 16χρονος ζήτησε από δύο φίλους του να τον συνοδεύσουν. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, λίγο πριν από τη συνάντηση, του ζητήθηκε να μεταβεί στο χώρο στάθμευσης του Λυκείου Λατσιών, πράγμα το οποίο αρνήθηκε, επιμένοντας στο σημείο που είχαν αρχικά συμφωνήσει.

Όταν έφθασε με το όχημα που οδηγούσε ένας από τους φίλους του, διαπίστωσε, όπως ανέφερε, ότι στο σημείο βρίσκονταν περίπου 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και η πρώην κοπέλα του. Δύο από τους υπόπτους προσέγγισαν το όχημα του φίλου του και του ζήτησαν να βγει. Όταν αυτός αρνήθηκε, ένας από αυτούς του άνοιξε την πόρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο ανήλικος φέρεται να κατέθεσε επίσης, ότι μόλις βγήκε, στάθηκε μπροστά από τον πρώτο ύποπτο και του είπε «πε μου ρε τι θέλεις να πούμε». Περιέγραψε ότι, δέχθηκε κλωτσιές στο σαγόνι και τα χτυπήματα συνεχίστηκαν σε όλο του το σώμα, ενώ προσπαθούσε να απομακρυνθεί.

Όπως ανέφερε, έπεσε στο έδαφος και ο πρώτος ύποπτος συνέχισε να τον χτυπά στο πρόσωπο. Ακολούθως, ενώ παρέμενε πεσμένος, οι υπόλοιποι έξι ύποπτοι και ένα ακόμη πρόσωπο τον προσέγγισαν, κλωτσώντας τον με μανία. Όταν κατάφερε να σηκωθεί και επιχείρησε να επιστρέψει στο αυτοκίνητο, ο πρώτος ύποπτος φέρεται να τον τράβηξε και να τον χτύπησε ξανά.

Ιδιαίτερη αναφορά στην κατάθεσή του γίνεται, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, σε ακόμη ένα άγνωστο πρόσωπο. Ο 16χρονος ανέφερε ότι, το πρόσωπο αυτό τον πλησίασε και άρχισε να του δίνει γροθιές ρωτώντας τον αν «δέρνει κορούες». Ο ανήλικος από τα χτυπήματα, όπως αναφέρει, έπεσε ξανά στο έδαφος και τα χτυπήματα συνεχίστηκαν.

Η αποχώρησή του από το σημείο έγινε όταν κάποιος τον βοήθησε να μπει στο όχημα των φίλων του. Όπως, ο ίδιος κατέθεσε, επιστρέφοντας στο σπίτι, πήγε απευθείας στο υπνοδωμάτιό του, για να μη δει η μητέρα του ότι ήταν χτυπημένος. Την επόμενη ημέρα, ενημέρωσε τους γονείς του και μετέβη με τη μητέρα του στον αστυνομικό σταθμό Λατσιών για καταγγελία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από την εξέτασή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας διαπιστώθηκαν κάταγμα ρινικού οστού, οίδημα και αιμάτωμα μαλακών μορίων στην περιοχή του αριστερού οφθαλμικού κόγχου και του αριστερού ιγμορείου. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας.

Στην κατάθεσή του, ο 16χρονος ανέφερε επίσης ότι στις 10 Οκτωβρίου η πρώην κοπέλα του έστειλε στη μητέρα του βίντεο με αποσπάσματα του ξυλοδαρμού. Το βίντεο παραδόθηκε στην Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προκαταρκτική επιθεώρησή του βίντεο διαπιστώθηκε ότι, ενώ ο ανήλικος βρισκόταν στο έδαφος και δεχόταν χτυπήματα, παρευρισκόμενοι τον απειλούσαν, χρησιμοποιώντας τη φράση «άμπα τζιε ρουφτζιανέψεις».

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν στις 13 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε ύποπτοι δεν απάντησαν όταν τους επιστήθηκε η προσοχή στο νόμο, ένας απάντησε «Εντάξει», ενώ ο ενήλικας ύποπτος, με τη βοήθεια διερμηνέα, δήλωσε: «Δεν κτύπησα κανένα, κάμετε τη δουλειά σας».

Αιτιολογώντας το αίτημα για προσωποκράτηση, η Αστυνομία επικαλέστηκε τη σοβαρότητα των υπό διερεύνηση αδικημάτων και το αρχικό στάδιο των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτές της υπόθεσης είχαν λάβει δέκα καταθέσεις, ενώ εκκρεμούν να ληφθούν περίπου 35 καταθέσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, εκκρεμεί και ο εντοπισμός παρευρισκομένων, στην πλειονότητά τους ανηλίκων, των φίλων του παραπονούμενου και δύο ακόμη υπόπτων.

Επιπρόσθετα οι ανακριτές αναζητούν την ομάδα στο Instagram, υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και τον δημιουργό του βίντεο. Τέσσερα κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν και θα υποβληθούν σε επιστημονικές εξετάσεις. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, οι Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν ακόμη, αν άλλο πρόσωπο υπό την ιδιότητα του ιθύνοντα νου, ώθησε τους υπόπτους στις πράξεις που εξετάζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία υποστήριξε ότι ενδεχόμενη απόλυσή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε επηρεασμό μαρτύρων, καταστροφή ή εξαφάνιση τεκμηρίων και παρεμβολή στις έρευνες. Για τον ενήλικο ύποπτο επικαλέστηκε επίσης ενδεχόμενο διαφυγής στο εξωτερικό ή στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.