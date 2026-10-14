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Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οδηγήθηκαν σήμερα έξι από τους επτά συλληφθέντες για την υπόθεση ξυλοδαρμού 16χρονου στα Λατσιά, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της δικαστού Στέλλας Δαμιανού, με την Αστυνομία να ζητεί την οκταήμερη προσωποκράτηση των υπόπτων. Η διαδικασία είναι κεκλεισμένων των θυρών και στην αίθουσα παρευρίσκονται οι γονείς και οι δικηγόροι τους.

Σημειώνεται πως η διαδικασία είχε διακοπεί για λίγα λεπτά, καθώς ένας από τους ανήλικους υπόπτους δεν αισθανόταν καλά και ζήτησε να βγει από την αίθουσα.

Ένας άλλος από τους συλληφθέντες, ηλικίας 15 ετών, βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, από χθες στο νοσοκομείο και δεν παρέστη στη σημερινή διαδικασία.

Συνολικά, για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 21χρονος, ένας 17χρονος, ένας 16χρονος, τρεις 15χρονοι και ένας 14χρονος.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά των υπόπτων υποστηρίζει πως υπήρξε επεισόδιο ξυλοδαρμού κοπέλας από τον 16χρονο φερόμενο ως θύτη, λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό και ότι οι ύποπτοι πήγαν να του ζητήσουν τον λόγο. Η πλευρά των υπόπτων υποστηρίζει, επίσης, ότι υπάρχει βίντεο που καταγράφει τον φερόμενο ξυλοδαρμό.

Υπενθυμίζεται ότι η υπό διερεύνηση επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής, 9 Οκτωβρίου, σε περιοχή των Λατσιών. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, οι επτά ύποπτοι συναντήθηκαν με τον 16χρονο, όπου φέρονται να του επιτέθηκαν. Οι ιατρικές εξετάσεις κατέδειξαν κάταγμα ρινικού οστού, καθώς και οίδημα και αιμάτωμα στο πρόσωπο.

Όπως είχε δημοσιεύσει ο Φιλελεύθερος, ο ανήλικος δέχθηκε κλωτσιές ενώ βρισκόταν στο έδαφος και νέα επίθεση όταν κατάφερε να σηκωθεί. Το βίντεο του περιστατικού βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

Ο 16χρονος έδωσε κατάθεση τη Δευτέρα, κατονομάζοντας ορισμένα πρόσωπα, ενώ άλλα αναγνωρίστηκαν από το επίμαχο βίντεο και πρόσθετο οπτικό υλικό από παρακείμενα υποστατικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος που υπέστη τον ξυλοδαρμό έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ωστόσο βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.