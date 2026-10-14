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Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εφτά προσώπων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης, που διαπράχθηκε εναντίον 16χρονου, στις 09/10/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των εφτά υπόπτων. Πρόκειται για ένα 21χρονο, ένα 17χρονο, ένα 16χρονο, τρεις 15χρονους και ένα 14χρονο. Αυτοί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη βάση των δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, λίγο μετά τις 8.00 το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, 09 Οκτωβρίου, οι εφτά ύποπτοι συναντήθηκαν με τον 16χρονο παραπονούμενο σε περιοχή στα Λατσιά, όπου φέρεται να επιτέθηκαν εναντίον του. Από τις ιατρικές εξετάσεις διαφάνηκε ότι, ο 16χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο όπου υπέστη κάταγμα ρινικού οστού, καθώς και οίδημα – αιμάτωμα.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.