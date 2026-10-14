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Ενδεχόμενη αντιαθλητική συμπεριφορά από Κύπριους σκοπευτές και τον προπονητή τους κατά τη διάρκεια των πανευρωπαϊκών αγώνων στην Μαλακάσα της Αττικής εξετάζουν αρμόδιες αθλητικές Αρχές της Κύπρου.

Η τριμελής μας ομάδα που συμμετείχε στον τελικό του ομαδικού αγωνίσματος του Σκιτ (Skeet Trio Men) μηδενίστηκε στον αγώνα με την τσεχική τριάδα, κατά τη διάρκεια του οποίου κρινόταν η πρώτη και η δεύτερη θέση. Οι σκοπευτές μας διαφωνώντας με απόφαση των κριτών, απεχώρησαν επιδεικτικά από τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν και να ακυρωθούν οι επιδόσεις τους.

Το περιστατικό πλέον διερευνάται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (ΕΔΠΑ). Ενώπιον τους τέθηκε καταγγελία για αντιαθλητική συμπεριφορά που είχε αρνητικό αντίκτυπο για τον κυπριακό αθλητισμό, αλλά και την πατρίδα μας γενικότερα.

Ο «Φ», που έγινε αποδέκτης περιεχομένου καταγγελίας, η οποία τέθηκε ενώπιον αρμοδίων, επικοινώνησε χθες με τον πρόεδρο του ΚΟΑ, Γιάννη Ιωάννου. Αφού του θέσαμε το ζήτημα ο επικεφαλής του ανώτατης αθλητικής Αρχής του τόπου μας ανέφερε ότι το θέμα διερευνάται από προχθές τη Δευτέρα.

«Πληροφορηθήκαμε για το γεγονός κατόπιν καταγγελίας και έχω αναθέσει από χθες (σ.σ. προχθές) στην επιτροπή ελέγχου του ΚΟΑ να διερευνήσει το ζήτημα» μας είπε ο κ. Ιωάννου. Διευκρίνισε μετά από ερώτημά μας πως πρόκειται για θεσμοθετημένο σώμα που θα αποφασίσει τα μετέπειτα βήματα ώστε να πέσει φως στα ακριβή γεγονότα.

Ο κ. Ιωάννου, ανέφερε πως πάντα όταν διερευνάται μια καταγγελία από τον ΚΟΑ, το πόρισμα προωθείται στους αρμόδιους για περαιτέρω χειρισμούς και αναλόγως των ευρημάτων. Εξήγησε πως γενικότερα οι υποθέσεις προωθούνται από τον ΚΟΑ για ερευνητική διαδικασία (ΕΔΠΑ) ή για ποινική έρευνα (Αστυνομία).

Εξάλλου, ο αντιπρόεδρος της ΕΔΠΑ, Ευθύμιος Ευθυμίου, μιλώντας στην εφημερίδα μας, επιβεβαίωσε την ύπαρξη καταγγελίας: «Ναι, είναι αλήθεια. Έχουμε λάβει την καταγγελία με όλο το υλικό, που περιλαμβάνει και την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Είναι ενημερωμένα τα μέλη της Επιτροπής και θα ληφθεί απόφαση την προσεχή Παρασκευή».

Ο κ. Ευθυμίου, εστίασε και στις αρνητικές προεκτάσεις. Είπε, συγκεκριμένα, ο κ. Ευθυμίου: «Μας θυμίζει μια άλλη υπόθεση που σημειώθηκε παλιότερα με το άθλημα της γυμναστικής και μας έχει ανησυχήσει πάρα πολύ. Η ομάδα στους αγώνες της Αθήνας έχει τιμωρηθεί από τη διεθνή Ομοσπονδία και αυτό αντανακλάται -με αρνητικό τρόπο- στην Κύπρο. Με τέτοιες συμπεριφορές πλήττεται διεθνώς η Κυπριακή Δημοκρατία και ο κυπριακός αθλητισμός».

Στον τελικό του ομαδικού σκιτ ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής, όπως σημειώσαμε, διαγωνίζονταν οι ομάδες της Κύπρου (Σωτήρης Αντωνίου, Γιώργος Αχιλλέως και Δημήτρης Κωνσταντίνου – Χρ. Χριστοφόρου) και της Τσεχίας. Η διαφωνία είχε να κάνει με ένα πήλινο στόχο. Η κυπριακή αποστολή θεώρησε ότι ο σκοπευτής μας έπληξε τον στόχο στη δεξιά του πλευρά, πράγμα που δεν δέχθηκαν οι κριτές, παρ΄ όλο που είδαν και οπτικό υλικό με την προσπάθεια του σκοπευτή μας.

Η απόφασή τους αμφισβητήθηκε έντονα από μέλη της κυπριακής ομάδας, τα οποία και αποχώρησαν διαμαρτυρόμενα. Να σημειωθεί ότι ο σχολιαστής του αγώνα, σύμφωνα με video που εντοπίσαμε, θεώρησε πως ο πήλινος στόχος είχε πληγεί στο δεξί του άκρο από τον σκοπευτή μας.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι μετά απ΄ αυτή την εξέλιξη, εκφράζονται ανησυχίες ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις για την κυπριακή σκοποβολή. Καταγγελία που έγινε σε αρμόδιους στην Κύπρο, αναφέρει πως πέραν από τις σοβαρές ποινές που επιβλήθηκαν στους Κύπριους αθλητές που συμμετείχαν στη διοργάνωση, η υπόθεση θα προωθηθεί στην Επιτροπή Ηθικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικής Σκοποβολής (ISSF) για περαιτέρω μέτρα και ποινές.

Γίνεται, επίσης, λόγος και για αγωνιστικές επιπτώσεις καθώς οι τρεις αθλητές της ομάδας είναι στην λίστα των συμμετεχόντων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα τον προσεχή Νοέμβριο (01 – 14) και διεκδικούσαν Ολυμπιακές κάρτες.