Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία προχώρησε σε καταγγελία της Τουρκίας για τις παράνομες τουρκικές ενέργειες, με αφορμή την έναρξη των ερευνών στη θαλάσσια περιοχής της κατεχόμενης Κερύνειας. Οι εργασίες, όπως έχει γίνει γνωστό από τουρκικής πλευράς, αφορούν την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα.

ΟΠΩΣ συναφώς ανακοινώθηκε, ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στη διάρκεια του προχθεσινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, προέβη σε ενημέρωση των ομολόγων του για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το παράνομο «Μνημόνιο Συναντίληψης» μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Λευκωσία σημειώνει ότι πρόκειται για πράξη κατάφωρης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εξωτερικών συνέδεσε την πράξη αυτή και με άλλες παράνομες ενέργειες της κατοχικής πλευράς. Ο ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφηκαν και καταγγέλθηκαν στον ΟΗΕ, 659 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα Ηνωμένα Έθνη, αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη παρανομία της επεκτατικής δύναμης. Η Τουρκία είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, αλλά θεωρεί πως τούτο θα επιτευχθεί με μια άλα κάρτ διαδικασία. Μια διαδικασία που θα προσαρμόζεται στις τουρκικές επιδιώξεις και γεωπολιτικές στοχεύσεις. Μπορεί η Ε.Ε. να ανέχεται τα τουρκικά τερτίπια και τις παράλογες συμπεριφορές της, αλλά δεν πρόκειται να προσαρμόσει την ενταξιακή διαπραγμάτευση με τις στρατηγικές επιδιώξεις της όποιας υποψήφιας για ένταξη χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ των Εξωτερικών, επισήμανε στους ομολόγους του ότι η κατοχική Τουρκία βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις υποχρεώσεις ως υποψήφια για ένταξη χώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι μια αναθεωρητική, επιθετική, δύναμη δεν μπορεί να έχει θέση στην Ένωση. Κι αυτό το ξέρουν οι εταίροι μας, το γνωρίζει και η ίδια η Άγκυρα. Η Τουρκία δηλώνει ότι θέλει να παραμείνει εν ζωή η ενταξιακή πορεία, να διατηρήσει, αναπτύξει τις σχέσεις της με την Ένωση. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, χωρίς να προβαίνει σε κινήσεις εναρμόνισης και προσέγγισης με την Ε.Ε.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως όσο η Άγκυρα συνεχίζει να έχει αυτή τη συμπεριφορά, θα σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές σε βάρος ενός κράτους- μέλους, εδάφη του οποίου κατέχει διά της βίας, η πορεία προς την Ένωση δεν πρόκειται να προχωρήσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η κατοχική δύναμη θα πρέπει να έχει κόστος.