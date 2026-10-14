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Έρευνα ξεκίνησε η Αστυνομία για τον εντοπισμό μιας σορού που φαίνεται να εξαφανίστηκε, άγνωστο πώς, από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Σορός που ανήκει σε αλλοδαπό διαπιστώθηκε προχθές ότι χάθηκε από το νεκροτομείο στη Λευκωσία και ουδείς γνωρίζει πού βρίσκεται. Το περιστατικό αναδεικνύει το μπάχαλο που επικρατεί με τις σορούς, τις μεταφορές από άλλες πόλεις στη Λευκωσία, την εμπλοκή της Αστυνομίας και των γραφείων κηδειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η σορός που ελλείπει αφορά σε αλλοδαπό, ο οποίος είχε αποβιώσει στην Πάφο πριν από περίπου ένα μήνα. Μεταφέρθηκε από την Αστυνομία στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, επειδή το νεκροτομείο στο Νοσοκομείο της Πάφου δεν λειτουργεί.

Εξ όσων πληροφορούμαστε, έγινε η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του αλλοδαπού, λόγω του αφύσικου θανάτου του και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε θάλαμο του νεκροτομείου. Προχθές μετέβη από την Πάφο άτομο από γραφείο κηδειών με σκοπό να παραλάβει τη σορό και να τη μεταφέρει στα υποστατικά του, προφανώς για να γίνουν όλες οι διευθετήσεις ώστε αυτή να μεταφερθεί στη χώρα καταγωγής του (Βρετανία) όπως ήταν και η επιθυμία συγγενών.

Τότε διαπιστώθηκε ότι η σορός έλειπε και παρά τις προκαταρκτικές έρευνες που έγιναν, δεν φάνηκε να είχε μετακινηθεί επίσημα σε άλλο χώρο. Κλήθηκε η Αστυνομία για να διαπιστωθεί αν η σορός μετακινήθηκε αλλού από μέλη της χωρίς να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και έγινε σχετική αναφορά-καταγγελία πρώτα στον αστυνομικό σταθμό Λατσιών, που είναι ο αρμόδιος για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στη συνέχεια τη διερεύνηση ανέλαβε τμήμα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας, αφού το περιστατικό θεωρήθηκε ως σοβαρό.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, το περιστατικό σχετίζεται και με το γεγονός ότι τα νεκροτομεία της Λεμεσού, Πάφου και των άλλων επαρχιών δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να αναγκάζεται να μεταφέρει τις σορούς στη Λευκωσία. Δεν αποκλείεται να προκύπτει και ζήτημα μη δήλωσης των σορών στη βάση πρωτοκόλλου, ενώ στη συνέχεια κάποιες σοροί παραλαμβάνονται από την Αστυνομία και μεταφέρονται πίσω στις επαρχίες όπου παραδίδονται σε γραφεία κηδειών, ενώ άλλες μεταφέρονται από τα ίδια τα γραφεία κηδειών. Με τον τρόπο αυτό επωμίζεται η Αστυνομία τα έξοδα μεταφοράς από και προς το νεκροτομείο Λευκωσίας που ανέρχονται στα €250 ανά διαδρομή.

Επίσης, η εξαφάνιση της σορού επαναφέρει και τις ανεπίσημες συνεννοήσεις μελών της Αστυνομίας με γραφεία κηδειών, ώστε να αναλαμβάνουν τα τελευταία τις σορούς, να τις μεταφέρουν στα υποστατικά τους με τη σύναψη συμφωνίας με τους συγγενείς τους για τέλεση και της κηδείας.

Τα χρήματα που διακυβεύονται είναι πολλά στην περίπτωση που η σορός πρέπει να μεταφερθεί στο εξωτερικό. Παλαιότερα η Αστυνομία είχε διερευνήσει ποινικές υποθέσεις για νεκροτόμους που έρχονταν σε συνεννόηση με γραφεία κηδειών, ενώ στη συνέχεια αυτή η πρακτική είχε τερματιστεί με σαφείς οδηγίες.

Τώρα άρχισε έρευνα η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας για να διαπιστωθεί πού κατέληξε η σορός, ενώ ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, είναι να ενεπλάκη στην υπόθεση άλλο γραφείο κηδειών χωρίς αυτό να έχει καταγραφεί.