Μακάβρια γεγονότα και τριτοκοσμικές καταστάσεις που σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με ευρωπαϊκές πρόνοιες και κανονισμούς, παρατηρούνται στους χώρους των νεκροτομείων των κρατικών νοσοκομείων στην Κύπρο. Αποκαλυπτικές πληροφορίες του «Φ» φέρνουν στην επιφάνεια γεγονότα και καταστάσεις που προκαλούν ανατριχίλα και οργή για τα όσα συμβαίνουν στους χώρους των νεκροτομείων, αφού όπως φαίνεται, δεν εφαρμόζονται κανόνες, δεν τηρούνται οδηγίες, δεν υπάρχει έλεγχος και συνεπώς ούτε σεβασμός προς τους νεκρούς και τους οικείους τους.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το πρόβλημα στην περίπτωση του νεκροτομείου του Νοσοκομείου Πάφου, στο οποίο επί της ουσίας δεν τηρείται κανένας κανονισμός από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», ελήφθη η απόφαση για κλείσιμο ουσιαστικά του συγκεκριμένου χώρου και η απόφαση να μεταφέρονται οι νεκροί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σε περίπτωση που επιβάλλεται η διενέργεια νεκροτομής με την αιτιολογία ότι υπήρχαν ελλείψεις όσον αφορά στον αριθμό των ιατροδικαστών.

Θεωρήθηκε, ειδικότερα, πως η μεταφορά των νεκρών από τα επαρχιακά νεκροτομεία όλων των πόλεων προς τη Λευκωσία θα διευκόλυνε το έργο των ιατροδικαστών και θα εξοικονομείτο χρόνος, γεγονός όμως που αμφισβητείται από εμπλεκόμενους στις διαδικασίες, αφού οι περιορισμένοι στον αριθμό νεκροτόμοι έλαβαν οδηγία να μετακινούνται καθημερινά προς Λευκωσία.

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, καταγγέλλουν παράγοντες της Πάφου, είναι ότι το νεκροτομείο του κρατικού νοσηλευτηρίου της επαρχίας υπολειτουργεί και η σημερινή του κατάσταση αποτελεί μια υγειονομική βόμβα στους ημιυπόγειους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Η διεκπεραίωση των νεκροτομών στην πρωτεύουσα, αναφέρουν έγκυρες πηγές, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλο κενό από την ώρα της παραλαβής των νεκρών και την τοποθέτησής τους στις θήκες των νεκροτομείων μέχρι την στιγμή της μεταφοράς τους στη Λευκωσία. Και αυτό αφού δεν υπάρχει το πρόσωπο που θα ασχοληθεί με τη συντήρηση των σορών και εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών που επιβάλλονται και προβλέπονται, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί εδώ και ένα χρόνο, ειδικά στην Πάφο, συνθήκες έντονης δυσοσμίας στους χώρους του νεκροτομείου και λειτουργικά προβλήματα του εξοπλισμού συντήρησης των νεκρών στις θερμοκρασίες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες οι νεκροί μεταφέρονται στο νεκροτομείο Πάφου, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας νεκροτόμος που να είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα παραλαβής του νεκρού, καταγραφής, συντήρησής του και παράδοσής του στα Γραφεία Τελετών και τους οικείους του για την ταφή.

Κανείς πλέον δεν φέρει την ευθύνη για την καταγραφή στοιχείων του νεκρού, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να παρατηρηθεί το φαινόμενο, να παραδοθεί σε συγγενείς του νεκρού για ταφή, άλλος από τον δικό τους άνθρωπο.

Σε περίπτωση που ο νεκρός πρέπει να μεταφερθεί στο νεκροτομείο στη Λευκωσία για νεκροτομή, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτό κοστίζει ιδιαίτερα στο κράτος δεδομένου ότι οι εταιρείες που έχουν συμβληθεί για τη μεταφορά αυτή χρεώνουν το ποσό των 500 περίπου ευρώ για κάθε μεταφορά που εκτελούν. Ταυτόχρονα, μάλιστα, υπάρχει συνοδεία αστυνομικών με την χρήση οχημάτων της Δύναμης από την Πάφο προς Λευκωσία για την κάθε περίπτωση.

Σημειώνεται ότι στο νεκροτομείο Πάφου, υπάρχουν 20 θήκες για τη συντήρηση νεκρών και εξ αυτών οι 12 είναι σήμερα κατειλημμένες από σορούς που είτε δεν έχουν αναζητηθεί από κάποιον, είτε δεν κατέστη δυνατόν να ταυτοποιηθούν, ενώ βρίσκονται και σε σήψη με αποτέλεσμα την αφόρητη δυσοσμία και την κυκλοφορία μικροβίων.

Η κατάσταση αυτή, θα συνεχίσει να καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνη, τόνισαν στον «Φ» αρμόδιες πηγές, αν δεν ληφθεί η απόφαση για επαναλειτουργία του νεκροτομείου Πάφου, όπως αντίστοιχα και των άλλων επαρχιών, καθώς και η επάνδρωσή τους, ώστε να αποκατασταθεί η δέουσα λειτουργία ενός τόσο ευαίσθητου τμήματος των νοσηλευτηρίων.