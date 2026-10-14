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€2.200.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 15/10/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη χθεσινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ.

Επίσης, ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στη 2η κατηγορία (5), το οποίο κερδίζει το ποσό των €100.000,00.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν: 34, 1, 28, 21, 16

Τζόκερ ο αριθμός: 2

Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.