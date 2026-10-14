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Δοκιμασία νεύρων συνιστά τις μέρες αυτές η διακίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, από το ύψος των Κουκλιών μέχρι και την πόλη της Πάφου. Τα εν εξελίξει οδικά έργα που πραγματοποιούνται από την περασμένη Παρασκευή έχουν δημιουργήσει σε καθημερινή βάση ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό αλαλούμ για τα δεδομένα του συγκεκριμένου οδικού άξονα και της Πάφου γενικότερα, με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις να είναι πλέον οργίλες, παρά τις σχετικές προειδοποιητικές ανακοινώσεις των αρμοδίων.

Τα έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος που εκτελούνται στο ρεύμα προς Πάφο από το ύψος του ζυγιστικού σταθμού Κουκλιών μέχρι και τα Κονιά, καθιστούν αναγκαίο το κλείσιμο του συγκεκριμένου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου και την διοχέτευση της κυκλοφορίας προς το δευτερεύον οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου Αγίας Βαρβάρας και του Ανατολικού, προκειμένου να συνεχίζουν από τον παλιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού προς την πόλη της Πάφου ή προς το αεροδρόμιο της επαρχίας.

Ωστόσο, ο όγκος της κυκλοφορίας κυρίως στις πρωινές ώρες αιχμής, είναι τόσο μεγάλος, που ο παλιός δρόμος αδυνατεί να εξυπηρετήσει την ροή των οχημάτων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων από τον κόμβο προς το αεροδρόμιο μέχρι και την είσοδο του Δήμου Πάφου.

Πρόκειται για κατάσταση κυριολεκτικά, σε αυτή την περίπτωση, πρωτοφανή για τα κυκλοφοριακά δεδομένα της Πάφου με ουρές ακινητοποιημένων οχημάτων να σχηματίζονται για πρώτη φορά σε σημεία της επαρχίας που ουδέποτε είχαν έστω και υποτυπώδη κυκλοφοριακή κίνηση, όπως η Αχέλεια, η Τίμη ή οι παράδρομοι προς την Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού και προς την Γεροσκήπου.

​Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς την Πάφο θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και το επόμενο τριήμερο, αφού βάσει των ανακοινώσεων των Δημοσίων Έργων οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού-Πάφου θα συνεχισθούν μέχρι και την Παρασκευή.

Ειδικά οι ταξιδιώτες από το αεροδρόμιο Πάφου που προσέρχονται τις μέρες αυτές για αναχώρηση από άλλες περιοχές εκτός Πάφου, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι η προσέγγιση προς το αεροδρόμιο γίνεται υπό πολύ πιο χρονοβόρους του κανονικού χρόνους και να ξεκινούν αναλόγως για να φθάσουν σε αυτό. Ήδη, όπως κατήγγειλε χθες ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, τις μέρες αυτές των εργασιών σημειώθηκαν περιστατικά πολιτών που έχασαν τις πτήσεις τους επειδή δεν κατόρθωσαν να φθάσουν εγκαίρως στο αεροδρόμιο μετά το πρωτοφανές μποτιλιάρισμα που καταγράφεται συνεχώς τις μέτις αυτές.