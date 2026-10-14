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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα για το Μάαστριχτ, όπου, κατόπιν πρόσκλησης των Πρυτανικών Αρχών, θα εκφωνήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, με τίτλο «Η Κύπρος και το ευρωπαϊκό οικοδόμημα: Γεφυρώνοντας την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή στον δρόμο της στρατηγικής αυτονομίας».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο απόψε, όπου θα τύχει υποδοχής από την Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών, κα Esther Versluis. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στους χώρους του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια η ομιλία του Προέδρου, την οποία θα ακολουθήσει συζήτηση με φοιτητές και καθηγητές.

Η ομιλία θα επικεντρωθεί στο μέλλον της Ευρώπης, στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις, στο έργο και τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και στον στρατηγικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Αργά απόψε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ακολούθως θα έχει συνάντηση με τους ηγέτες των κρατών μελών που συμμετέχουν στην ομάδα «Φίλοι της Συνοχής», ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο επίκεντρο του οποίου θα βρεθεί το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034, με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου που θα διατηρήσει την προοπτική συνολικής πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2026.

Πρόκειται για μια διαπραγμάτευση καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα καθορίσει τη δυνατότητά της να χρηματοδοτήσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλειά της και να διασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία προσέρχεται στις συζητήσεις έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της διαπραγματευτικής βάσης μέσα από το έργο της Κυπριακής Προεδρίας, το οποίο αναγνωρίζεται και στην πρόσφατη κοινή τοποθέτηση των 17 κρατών μελών της ομάδας «Φίλοι της Συνοχής».

Βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει η διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που θα ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς πόρους για την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, με ιδιαίτερη σημασία για την ισόρροπη ανάπτυξη, τη στήριξη της υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα.

Στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνονται επίσης η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι αυξημένες τιμές ενέργειας και οι επιπτώσεις τους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η Μετανάστευση, καθώς και η διεύρυνση και οι μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των συνεπειών των αυξημένων τιμών ενέργειας, με την Κυπριακή Δημοκρατία να υποστηρίζει την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και χρηματοδότησης επενδύσεων που ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναδείξει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη διασφάλιση ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων των κρατών μελών.

Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει σε συνάντηση ομονοούντων ηγετών για το Μεταναστευτικό και ακολούθως στη συνέχιση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο θα συνοδεύουν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες, θα αναχωρήσει για την Κύπρο.