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Έβγαλαν μαχαίρια στο παρά πέντε της συζήτησης για την έλλειψη νοσηλευτών στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας

Τα ιδιωτικά νοσοκομεία δηλώνουν ότι «έχουν κλείσει κλίνες και μάλιστα κλίνες Εντατικής Θεραπείας και έχουν αναβληθεί σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις επειδή δεν υπήρχαν κλίνες ΜΕΘ για να μεταφερθούν οι ασθενείς μετά το χειρουργείο» και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν το υπουργείο Υγείας «Να πάει να ελέγξει τα ιδιωτικά νοσοκομεία αν έκλεισαν κλίνες» και υποστηρίζουν ότι λαμβάνουν καταγγελίες για απειλές εργοδοτών κατά εργαζομένων.

«Καλούμε το υπουργείο Υγείας να πάει να ελέγξει τα ιδιωτικά νοσοκομεία, αν έκλεισαν κλίνες», ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ, ο οποίος ταυτόχρονα, κάλεσε τον υπουργό Υγείας να δώσει στη δημοσιότητα την μελέτη που διενεργήθηκε από Ελλαδίτη Καθηγητή στην οποία καταγράφεται το μέγεθος των ελλείψεων.

«Μας λένε ότι υπάρχει έρευνα που έκανε το υπουργείο Υγείας. Προκαλώ τον Υπουργό να βγάλουν στη δημοσιότητα την έρευνα. Εμείς εξασφαλίσαμε την έρευνα. Οι αριθμοί που αναφέρονται γραπτώς επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα μας».

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου της ΠΑΣΥΝΟ ακολούθησαν τοποθέτηση του προέδρου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Μάριου Καραϊσκακη, με τον εκπρόσωπο των νοσηλευτών να δηλώνει «άναυδος» από τις τοποθετήσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΙΝ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ είχε αναφέρει στις δηλώσεις του στο «πρωινό δρομολόγιο» ότι «το θέμα με την έλλειψη νοσηλευτών δεν είναι καινούριο και είναι κάτι για το οποίο προειδοποιούμε εδώ και χρόνια».

«Τον περασμένο Δεκέμβριο σε σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας, είπαμε να γίνει μελέτη και να μετρήσουμε το πρόβλημα. Εμείς υπολογίζαμε 400 άτομα, το υπουργείο Υγείας με τη μελέτη του πήγε στους 600. Το πρόβλημα το ξέρουμε. Το πως το λύνουμε είναι το θέμα».

Ο ιδιωτικός τομές, είπε ο κ. Καραϊσκάκης έχει προτείνει σειρά λύσεων.

Αυτή τη στιγμή, πρόσθεσε, «επηρεάζονται τμήματα όπως Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Κλίνες ΜΕΘ δεν μπορούν να λειτουργήσουν διότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός νοσηλευτών. Άρα υπήρξαν περιπτώσεις που μεγάλα χειρουργεία αναβλήθηκαν διότι δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη ΜΕΘ για να μεταφερθεί ο ασθενής μετά το χειρουργείο».

«Υπάρχει νοσοκομείο που έκλεισε πέραν των 15 κλινών διότι δεν μπορεί να στελεχώσει τα κρεβάτια αυτά. Συνολικά είναι πέραν των 50 κλινών αλλά είναι κλίνες με σημασία. Έχω ήδη αναφέρει την περίπτωση των ΜΕΘ. Αυτό το πράγμα προκαλεί πρόβλημα στη λειτουργία των νοσοκομείων και στην ποιοτική εξυπηρέτηση των ασθενών».

Αναφερόμενος στην ανάγκη για καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας από τους νοσηλευτές που εργοδοτούνται στα νοσοκομεία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ ανέφερε ότι «κανένας δεν είπε το αντίθετο. Ούτε έχουμε αρνηθεί εμείς ως νοσηλευτήρια αυτό το πράγμα. Όταν όμως ανεβάζουμε το επίπεδο της καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε σημείο που είναι αδύνατο να το φθάσουν σε μικρό χρονικό διάστημα οι ξένοι νοσηλευτές, το πρόβλημα επεκτείνεται».

Εκτός αυτού, πρόσθεσε, «μιλάμε μόνο για το 10% των νοσηλευτών του κάθε νοσοκομείου. Αυτό σημαίνει ότι συνεχώς θα υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι νοσηλευτές οι οποίοι έχουν την ελληνική ως τη μητρική τους γλώσσα. Να μην ξεχνάμε ότι τα ιδιωτικά νοσοκομεία νοσηλεύουν και μεγάλο αριθμό αγγλόφωνων ασθενών».

Μετά τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΠΑΣΙΝ, ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ διερωτήθηκε «γιατί λέει ο κ. Καραϊσκάκης ότι υπάρχει έλλειψη νοσηλευτών και ταυτόχρονα λέει ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι που μιλούν ελληνικά;»

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του ανέφερε ότι η ΠΑΣΥΝΟ έχει καταγγελίες από μέλη της που εργάζονται σε ιδιωτικά νοσοκομεία «για καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, τους βάζουν να κάνουν τους καθαριστές, τους βοηθούς, του κλητήρες, έχουμε ακόμα ότι απειλούν προσωπικό ότι θα τους απολύσουν. Και τους απειλούν με το 10% των ξένων νοσηλευτών που θα φέρουν. Αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Όταν ανοίξει η μικρή πορτούλα του 10% εσείς πιστεύεται ότι τα ξένα επενδυτικά Ταμεία που έχουν εξαγοράσει τα νοσοκομεία θέλουν την ποιότητα; Μετρούν λογιστικά, έσοδα και έξοδα».

Επίθεση ΟΕΒ κατά ΠΑΣΥΝΟ

Στην αντιπαράθεση παρενέβη με ανακοίνωσή της και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η οποία εξαπέλυσε έντονη επίθεση κατά του εκπροσώπου της ΠΑΣΥΝΟ, υποστηρίζοντας ότι οι τοποθετήσεις του υποβαθμίζουν τον δημόσιο διάλογο για ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ο τομέας της υγείας.

Σε ανακοίνωση με τίτλο «Τα νοσοκομεία κλείνουν κλίνες λόγω έλλειψης νοσηλευτών και η ΠΑΣΥΝΟ προπηλακίζει τον ιδιωτικό τομέα», η ΟΕΒ αναφέρει ότι οι δηλώσεις του εκπροσώπου της συντεχνίας «ευτελίζουν τον δημόσιο διάλογο για ένα μείζον ζήτημα που ταλανίζει για χρόνια την δημόσια υγεία και στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση από την ουσία της».

Η Ομοσπονδία κατηγορεί τον εκπρόσωπο της ΠΑΣΥΝΟ ότι «με αγοραίες εκφράσεις και αίολες κατηγορίες συκοφαντεί συλλήβδην τον ιδιωτικό βραχίονα της υγείας», υποστηρίζοντας ότι στηρίζεται «μόνο πίσω από τις ασυλίες και τα προνόμια που του παρέχει η περί Συντεχνιών νομοθεσία».

Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι εάν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις αντανακλούν τις θέσεις του συνδικαλιστικού οργάνου των νοσηλευτών, τότε «ο διάλογος δεν έχει καμία ελπίδα να οδηγήσει σε συνεννόηση και ρύθμιση του προβλήματος έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού».

Η ΟΕΒ στρέφει παράλληλα την προσοχή της στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές προτάσεις που βρίσκονται ενώπιον του Κοινοβουλίου δεν επιλύουν το πρόβλημα, αλλά «το αμβλύνουν ελαφρώς».

«Η ευθύνη της Βουλής δεν είναι ούτε έναντι των Νοσηλευτηρίων ούτε έναντι των νοσηλευτών. Η ευθύνη της είναι έναντι του ασθενή, έναντι του πολίτη και έναντι κάθε δικαιούχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο», τονίζει.

Προσθέτει ότι κανένας δεν μπορεί να τοποθετείται από τη Βουλή «υπεράνω των εξόφθαλμων αναγκών του συστήματος υγείας και του ασθενή».

Καταλήγοντας, η ΟΕΒ καλεί όλους τους εμπλεκομένους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, επισημαίνοντας ότι «στα νοσοκομεία κλίνες είναι ήδη κλειστές και πρέπει να δράσουμε αμέσως».