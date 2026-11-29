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Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του σήμερα, Κυριακή (29/11), στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν το καιρικό φαινόμενο, με τον χαρακτηριστικό στροβιλισμό να εκτείνεται από τη βάση των νεφών μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας.

Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν κυρίως την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, όπου καταγράφονται ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλάζι.

Οι υδροστρόβιλοι σχηματίζονται πάνω από υδάτινες επιφάνειες υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες και συχνά συνδέονται με την εκδήλωση καταιγίδων.