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Περισσότερα από 406.000 φυτά διατέθηκαν δωρεάν την περίοδο 2019-2025 μέσω του προγράμματος δενδροφυτεύσεων «Φυτεύω για το Κλίμα» και των κρατικών πιστώσεων, εκ των οποίων πέραν των 71.000 παραχωρήθηκαν σε σχολικές μονάδες, ανέφερε την Κυριακή ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρίστος Σενέκης.

Σε χαιρετισμό του στη Γιορτή του Δέντρου, στη Σχολή Κωφών «Γεώργιος Μάρκου», ο κ. Σενέκης είπε ότι η προστασία του δασικού πλούτου και η επέκταση του πρασίνου αποτελούν ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην ανθεκτικότητα της Κύπρου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Όπως ανέφερε, κατά την περίοδο 2019-2025, μέσω του προγράμματος «Φυτεύω για το Κλίμα» διατέθηκαν δωρεάν 344.273 φυτά, ενώ μέσω των κρατικών πιστώσεων για δωρεάν παραχώρηση φυτών διατέθηκαν επιπρόσθετα 61.800 φυτά.

Σημείωσε ότι το Τμήμα Δασών στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τους πολίτες, τις τοπικές αρχές, τα σχολεία και τους οργανωμένους φορείς, διαθέτοντας δωρεάν δασικά φυτά για τη δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πρασίνου σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ιδιαίτερη έμφαση, είπε, δίνεται στα σχολεία, καθώς, πέρα από χώρος μάθησης, αποτελούν χώρους όπου τα παιδιά διαμορφώνουν στάσεις ζωής, αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση και αναπτύσσουν βιωματική σχέση με τη φύση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Τμήμα Δασών πραγματοποιεί κάθε χρόνο χιλιάδες φυτεύσεις σε κρατική δασική γη, τόσο για τη δημιουργία νέων δασικών εκτάσεων όσο και για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν υποβαθμιστεί εξαιτίας πυρκαγιών ή άλλων παραγόντων.

Όπως είπε, αξιοποιώντας τη φυσική αναγέννηση των δασών, τη μέθοδο της σποράς και τη χρήση αυτοφυών ειδών, προσαρμοσμένων στις κλιματολογικές και εδαφικές συνθήκες της Κύπρου, επιδιώκεται η δημιουργία υγιών και ανθεκτικών οικοσυστημάτων και όχι απλώς η αριθμητική αύξηση των δέντρων.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην προστασία του υφιστάμενου δασικού πλούτου, σημειώνοντας ότι η περσινή πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό υπενθύμισε πόσο ευάλωτα είναι τα δασικά οικοσυστήματα και πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι συνέπειες μιας πυρκαγιάς για το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία.

Είπε ότι η εμπειρία εκείνη ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της πρόληψης, της ετοιμότητας και του συντονισμού, τομείς στους οποίους επικεντρώθηκε η προσπάθεια και κατά το 2026.

Αναφερόμενος στα προκαταρκτικά στοιχεία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, τα οποία παρουσιάστηκαν πρόσφατα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πυροπροστασίας του Τμήματος Δασών, είπε ότι είναι θετικά, καθώς ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης του Τμήματος διαμορφώθηκε στα 10,8 λεπτά.

Όπως είπε, αυτό συνέβαλε ώστε οι πυρκαγιές στη ζώνη ευθύνης του Τμήματος Δασών να περιοριστούν σε σημαντικά μικρότερη έκταση σε σύγκριση με τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας.

Τα αποτελέσματα, πρόσθεσε, είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας και οφείλονται στη συστηματική προετοιμασία, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην κατάρτιση του προσωπικού του Τμήματος Δασών, καθώς και στη στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Εθνική Φρουρά, την Πολιτική Άμυνα, τις Τοπικές Αρχές και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αλλά και στην πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών.

«Κανένα θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν δικαιολογεί εφησυχασμό. Και σε καμία περίπτωση δεν επαναπαυόμαστε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κάθε αντιπυρική περίοδος έχει τις δικές της προκλήσεις και η κλιματική αλλαγή καθιστά τις συνθήκες ολοένα πιο απαιτητικές.

«Γνωρίζουμε καλά ότι η ετοιμότητα δεν χτίζεται την ώρα της κρίσης. Χτίζεται πολύ πριν, με πρόληψη, σχεδιασμό και συνεργασία», είπε.

Ο κ. Σενέκης αναφέρθηκε επίσης στην επαναλειτουργία του Δασικού Κολλεγίου τον Σεπτέμβριο του 2024, έπειτα από μία δεκαετία αναστολής, σημειώνοντας ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη νέας γενιάς στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της δασοπονίας.

Τόνισε ακόμη ότι η προστασία του φυσικού πλούτου προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία, μέσα από την παιδεία, το παράδειγμα και τη βιωματική μάθηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, η επιλογή της Σχολής Κωφών «Γεώργιος Μάρκου» για τη φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς υπενθυμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, και ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ισότιμα στην προσπάθεια.

Απευθυνόμενος στα παιδιά, ο Υπουργός είπε ότι τα δέντρα που θα φυτέψουν θα μεγαλώνουν μαζί τους και θα τους θυμίζουν ότι συνέβαλαν σε έναν πιο πράσινο τόπο. «Ο σεβασμός προς τη φύση δεν διδάσκεται μόνο μέσα στην τάξη. Μαθαίνεται στην πράξη και γίνεται στάση ζωής», ανέφερε.

Η πρόληψη αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής μας για την προστασία των δασών

Εξάλλου, στον χαιρετισμό του στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Φιλοδασικού Συνδέσμου Αγρού, ο Υπουργός τόνισε ότι η πρόληψη αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής μας για την προστασία των δασών.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η προστασία του φυσικού πλούτου της Κύπρου «στηρίχθηκε διαχρονικά, πέρα από τις προσπάθειες της Πολιτείας, στη δράση οργανωμένων φορέων και εθελοντικών συνδέσμων, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Η συμβολή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική στις ορεινές μας κοινότητες, όπου το φυσικό περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία, την οικονομία και την καθημερινή ζωή των κατοίκων».

«Πενήντα χρόνια δράσης, εθελοντισμού και αγάπης για το περιβάλλον αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο, όχι μόνο για τον Αγρό, αλλά και για την ευρύτερη προσπάθεια προστασίας και ανάδειξης του φυσικού πλούτου της Κύπρου», σημείωσε.

Όπως είπε «η ιστορία του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου ξεκινά από το 1930, σχεδόν ένα αιώνα, ο Σύνδεσμος έχει συνδέσει το όνομά του με την προστασία των δασών, την επέκταση του πρασίνου, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στην κυπριακή κοινωνία».

Σημείωσε πως ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Αγρού, «από την ίδρυσή του στις 21 Αυγούστου 1976, και σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο, τους οργανωμένους φορείς και τους κατοίκους, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του Αγρού και της ευρύτερης περιοχής του Τροόδους».

«Οι δενδροφυτεύσεις, η συντήρηση του πρασίνου, οι εκστρατείες καθαριότητας, η δημιουργία παιχνιδότοπων και χώρων αναψυχής, καθώς και οι δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης αποτελούν μέρος αυτής της πεντηκονταετούς πορείας», ανέφερε.

«Η προστασία των δασών και του φυσικού μας περιβάλλοντος αποκτά σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η κλιματική αλλαγή, η παρατεταμένη ανομβρία, οι υψηλές θερμοκρασίες και ο αυξημένος κίνδυνος δασικών πυρκαγιών διαμορφώνουν ολοένα πιο απαιτητικές συνθήκες», ανέφερε ο Υπουργός.

«Για εμάς, ως Πολιτεία, η πρόληψη αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής μας για την προστασία των δασών. Η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, η αναβάθμιση των υποδομών, η διαχείριση της βλάστησης και η ενημέρωση των πολιτών αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία αυτής της προσπάθειας», υπογράμμισε.

«Καθοριστικός, όμως, είναι και ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα των ορεινών κοινοτήτων, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών», πρόσθεσε.

«Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω ιδιαίτερα την πρωτοβουλία του Φιλοδασικού Συνδέσμου Αγρού για την ανάπτυξη του σχεδίου «Πυρόσβεση κοινότητα Αγρού – Agros Firewise Community», που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας της κοινότητας απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιών», είπε ο κ. Σενέκης.

«Αυτή είναι και η κατεύθυνση προς την οποία οφείλουμε να κινηθούμε ευρύτερα. Να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, των τοπικών αρχών και των οργανωμένων συνόλων, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των ανθρώπων που ζουν και δραστηριοποιούνται στις κοινότητές μας», ανέφερε ο Υπουργός.

ΚΥΠΕ