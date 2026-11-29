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Μια ξεχασμένη τσάντα σε παγκάκι στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό στάθηκε η αφορμή για την αποκάλυψη υπόθεσης παράνομης εισαγωγής και κατοχής κάνναβης, με την Αστυνομία να φτάνει στα ίχνη 40χρονου τουρίστα από το Ισραήλ. Ο ύποπτος οδηγήθηκε την Κυριακή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και τέθηκε υπό διήμερη κράτηση.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 27 Νοεμβρίου, υπάλληλος καταστήματος στην οδό Ανεξαρτησίας εντόπισε μια μαύρη τσάντα πλάτης σε παγκάκι έξω από την επιχείρηση και ενημέρωσε την Κοινοτική Αστυνόμευση.

Κατά τον έλεγχο της τσάντας, την επόμενη ημέρα, εντοπίστηκε μεταλλικό δοχείο με περίπου επτά γραμμάρια κάνναβης, σπαστήρας με ίχνη της ουσίας, ισραηλινά χαρτονομίσματα, καθώς και δύο κάρτες επιβίβασης για πτήση από το Τελ Αβίβ προς τη Λάρνακα, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου. Στο εσωτερικό της υπήρχε επίσης σημειωματάριο ξενοδοχείου της Λεμεσού.

Τα στοιχεία των καρτών επιβίβασης αποτέλεσαν το σημαντικό στοιχείο για τη συνέχεια των ερευνών, καθώς από τον έλεγχο των αφίξεων διαπιστώθηκε ότι οι επιβάτες είχαν φθάσει στην Κύπρο με τη συγκεκριμένη πτήση.

Οι εξετάσεις της ΥΚΑΝ οδήγησαν σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής της Λεμεσού, όπου εντοπίστηκαν οι ένοικοι του δωματίου. Σε έρευνα που διενεργήθηκε με τη γραπτή συγκατάθεσή τους, εντοπίστηκαν επιπλέον 2,67 γραμμάρια κάνναβης, σπαστήρας με ίχνη της ουσίας και χειροποίητο τσιγάρο με καπνό αναμεμειγμένο με κάνναβη.

Ο 40χρονος από το Ισραήλ ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τα συγκεκριμένα τεκμήρια του ανήκαν. Ανακρινόμενος, παραδέχθηκε ότι η κάνναβη που βρέθηκε στην τσάντα ήταν δική του, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για φαρμακευτική κάνναβη, την οποία είχε μεταφέρει από το Ισραήλ. Για την ποσότητα που εντοπίστηκε στο ξενοδοχείο ανέφερε ότι την είχε προμηθευτεί στην Κύπρο για προσωπική χρήση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο δοχείο που περιείχε την κάνναβη υπήρχαν εργοστασιακές επιγραφές στην εβραϊκή γλώσσα, στοιχείο που εξετάζεται σε σχέση με την προέλευση της ουσίας.

Εναντίον του εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης για παράνομη εισαγωγή, κατοχή και χρήση ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β΄. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας για διήμερη κράτησή του, με τον δικηγόρο του Αλέξανδρο Σαουρή να μην φέρει ένσταση.

Οι εξετάσεις της ΥΚΑΝ συνεχίζονται, με τους ανακριτές να αναζητούν το πρόσωπο από το οποίο φέρεται να προμηθεύτηκε την κάνναβη στην Κύπρο, ενώ θα διερευνηθεί κατά πόσο υπήρχε σχετική άδεια για τη μεταφορά και κατοχή φαρμακευτικής κάνναβης. Παράλληλα, τα κατασχεθέντα τεκμήρια θα αποσταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.