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Δεκτή έκανε το Εφετείο την έφεση άνδρα, ο οποίος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης για κατοχή σχεδόν 10 κιλών κάνναβης με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα, κρίνοντας ότι στον χρόνο έκτισης της ποινής του θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η περίοδος κατά την οποία κρατείτο από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

Με ομόφωνη απόφασή του, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2026, το Εφετείο διαφοροποίησε την πρωτόδικη απόφαση του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, καθορίζοντας ως ημερομηνία έναρξης έκτισης των ποινών την 10η Μαρτίου 2025, αντί της 24ης Ιουλίου 2025.

Ο άνδρας είχε κριθεί ένοχος, κατόπιν δικής του παραδοχής, σε κατηγορίες που αφορούσαν την κατοχή 9 κιλών και 797,20 γραμμαρίων κάνναβης, καθώς και την κατοχή της συγκεκριμένης ποσότητας με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Αντιμετώπιζε, επίσης, κατηγορία για κάπνισμα κάνναβης.

Το Κακουργιοδικείο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 ετών για την κατοχή των ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και επιπλέον έξι μήνες για το αδίκημα του καπνίσματος. Δεν επιβλήθηκε ξεχωριστή ποινή για την απλή κατοχή, καθώς τα γεγονότα της συγκεκριμένης κατηγορίας περιλαμβάνονταν σε εκείνα της κατοχής με σκοπό την προμήθεια.

Κατά την πρωτόδικη διαδικασία, το Δικαστήριο είχε διατάξει όπως οι ποινές μειωθούν κατά το χρονικό διάστημα που ο κατηγορούμενος τελούσε υπό κράτηση από τις 24 Ιουλίου 2025. Ωστόσο, ο ίδιος καταχώρισε αυτοπροσώπως έφεση, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να συνυπολογιστεί και η προηγούμενη περίοδος κράτησής του στις Βρετανικές Βάσεις, η οποία άρχισε στις 10 Μαρτίου 2025 και ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 2025, όταν παραδόθηκε στις Κυπριακές Αρχές.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η καταδίωξη του κατηγορουμένου από μέλη της ΥΚΑΝ είχε οδηγήσει σε περιστατικό σε περιοχή των Βρετανικών Βάσεων στο Τραχώνι. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο ίδιος φέρεται να πέταξε από το αυτοκίνητό του μία μεγάλη πράσινη σακούλα σκουπιδιών, προτού διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μετά από ενημέρωση, μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων επισκέφθηκαν το σημείο και εντόπισαν στη σακούλα 10 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 9 κιλών και 797,20 γραμμαρίων. Η ποσότητα παραλήφθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2024 από μέλη της ΥΚΑΝ Λεμεσού και εξετάστηκε από το Κρατικό Χημείο.

Στις 10 Μαρτίου 2025 ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στην Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Την επόμενη ημέρα, η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε ενέργειες για την παράδοσή του στις κυπριακές αρχές, ώστε να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία και να εκδικαστεί η υπόθεση. Η παράδοσή του στην ΥΚΑΝ Λεμεσού πραγματοποιήθηκε τελικά στις 24 Ιουλίου 2025, οπότε και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Το Εφετείο, εξετάζοντας τα δεδομένα, έκρινε ότι η κράτησή του για τη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν αδιάκοπη από τις 10 Μαρτίου 2025, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μέχρι τις 24 Ιουλίου τελούσε υπό την κράτηση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, από την αρχή της διερεύνησης η υπόθεση αντιμετωπιζόταν ως υπόθεση των κυπριακών δικαστηρίων. Ενδεικτικό, σύμφωνα με το Εφετείο, ήταν το γεγονός ότι η κατασχεθείσα ποσότητα κάνναβης είχε παραδοθεί στην ΥΚΑΝ και είχε εξεταστεί από το Κρατικό Χημείο, ενώ αμέσως μετά την παράδοση του κατηγορουμένου στις Βρετανικές Βάσεις είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για μεταφορά του στις κυπριακές αρχές.

Το Δικαστήριο έκρινε, συνεπώς, ότι από τις 10 Μαρτίου 2025 ο άνδρας τελούσε υπό κράτηση για την υπό κρίση υπόθεση και ότι ο συγκεκριμένος χρόνος έπρεπε να προσμετρήσει στην έκτιση των ποινών του.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το Εφετείο έκανε δεκτή την έφεση και τροποποίησε την πρωτόδικη απόφαση, καθορίζοντας ως ημερομηνία έναρξης έκτισης των ποινών φυλάκισης τη 10η Μαρτίου 2025. Κατά τα λοιπά, η απόφαση του Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραμένει σε ισχύ.