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Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Δ.Α.Ο.Ε. – ΥΚΑΝ για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών που εισάγονται στην Κύπρο, εντοπίστηκε στην Πάφο πακέτο το οποίο περιείχε κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 1.979 γραμμαρίων.

Στις 18 Νοεμβρίου 2026, άντρας ηλικίας 32 ετών παρέλαβε το πακέτο από θυρίδα εταιρείας παράδοσης δεμάτων στην Πάφο και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα για περαιτέρω εξετάσεις.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι εντός του πακέτου υπήρχε τιμολόγιο αγοράς εκδομένο στο όνομα γυναίκας ηλικίας 30 ετών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα δύο πρόσωπα διαχειρίζονται από κοινού κατάστημα στην Πάφο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο προσώπων, καθώς και ένταλμα έρευνας του καταστήματος.

Κατά την έρευνα στο κατάστημα, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια οκτώ προϊόντα στα οποία αναγραφόταν ότι περιέχουν CBD, δύο προϊόντα που περιέχουν THC, καθώς και 15 ηλεκτρονικοί ατμοποιητές, για τους οποίους υπάρχει εύλογη υποψία ότι πρόκειται για αδασμολόγητα προϊόντα.

Τα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Την υπόθεση διερευνά η Δ.Α.Ο.Ε. – ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου).