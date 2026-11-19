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Θα υπάρξουν κομματικές συνεργασίες ενόψει των προεδρικών εκλογών; Αυτό είναι δεδομένο. Το ποιες θα είναι αυτές, είναι και πάλι ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Μπορεί το ΔΗΚΟ να συνεργαστεί με το ΕΛΑΜ, στηρίζοντας τον Νίκο Χριστοδουλίδη;

Μπορεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου να συνεργαστεί με το VOLT και την Άμεση Δημοκρατία; Θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία ΑΚΕΛ – ΕΔΕΚ ή ακόμα και να αναβιώσει, όπως επαναφέρεται από κάποιους σήμερα, μια εκλογική συνεργασία ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ;

Στην Κύπρο, το προεδρικό σύστημα επιβάλλει να υπάρχουν συνεργασίες. Η εκλογή ενός Προέδρου χωρίς τη στήριξη πέραν του ενός κόμματος είναι δύσκολη έως απίθανη.

Το 2023, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξελέγη στην Προεδρία της Δημοκρατίας, για πρώτη φορά χωρίς τη στήριξη ενός εκ των δύο μεγάλων κομμάτων, αλλά και πάλι χρειάστηκε να έχει κομματική στήριξη.

Ακόμα όμως και στην περίπτωση που ένας Πρόεδρος εκλεγεί χωρίς τη στήριξη κάποιου κόμματος, για να μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα διακυβέρνησής του, θα πρέπει να έχει συνεργασία με κάποιες πολιτικές δυνάμεις, ώστε να μπορεί να συγκεντρώνει κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.

Φτάνοντας στο σήμερα, είναι λογικό και αναμενόμενο να φουντώνει, μαζί με την όλη συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές, και η συζήτηση για τις όποιες ενδεχόμενες συνεργασίες μπορεί να προκύψουν.

Οι συνεργασίες είναι καθοριστικό στοιχείο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και θα καθορίσουν, ασφαλώς σε μεγάλο βαθμό, τις δυναμικές που θα διαμορφωθούν. Διαφορετικά θα είναι τα δεδομένα για τον Νίκο Χριστοδουλίδη με ένα μέτωπο συνεργασιών, όπως διαφορετικά θα είναι τα δεδομένα για τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ, είτε είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου είτε ο Γιώργος Παμπορίδης, αν επιτύχει να έχει συνεργασίες.

Και διαφορετικά, ασφαλώς, θα είναι τα δεδομένα για το ΑΚΕΛ, εάν καταφέρει να βγει από την απομόνωση, επιτυγχάνοντας να πορευθεί στις εκλογές σε συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα.

Εγείρεται, βέβαια, ένα ζήτημα. Η πολιτική βάση πάνω στην οποία θα θεμελιωθούν αυτές οι συνεργασίες. Το πολιτικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο θα χτιστεί και θα τεθεί προς υλοποίηση ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης και ένα όραμα για τον τόπο, πέραν από τη νομή της εξουσίας. Διότι και ο διαμοιρασμός των Υπουργείων γίνεται, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνεται, στη λογική της υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο μιας πολιτικής συνεργασίας.

Συνεργασίες υπήρξαν διάφορες κατά το παρελθόν. Από το μίνιμουμ πρόγραμμα του 1983 μεταξύ ΔΗΚΟ – ΑΚΕΛ, με Πρόεδρο τον Σπύρο Κυπριανού, τη συνεργασία ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ με την εκλογή του Γλαύκου Κληρίδη το 1993, τη συνεργασία ΔΗΚΟ – ΑΚΕΛ με κοινό υποψήφιο τον Γιώργο Ιακώβου το 1998, που δεν οδήγησε σε εκλογή, τη συνεργασία το 2003 ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ, που οδήγησε στην εκλογή του Τάσσου Παπαδόπουλου το 2003, τη συνεργασία ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ στον β’ γύρο των προεδρικών του 2008, τη συνεργασία ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ και την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη το 2013.

Το 2023, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ στήριξαν την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη, όχι όμως στο πλαίσιο μιας μεταξύ τους συνεργασίας, αλλά ως συμπόρευση με την υποψηφιότητά του.

Απόλυτα κοινές πολιτικές θέσεις δεν υπήρχαν σε καμία συνεργασία. Υπήρχαν, όμως, κάποιες κοινές γραμμές ή κοινοί στόχοι, που έδιναν ένα υπόβαθρο σε αυτές τις συνεργασίες.

Σήμερα, στο γενικότερο κλίμα πολιτικής απαξίωσης των κομμάτων, όπου τα πρόσωπα υπερτερούν των πολιτικών και των κομμάτων, ποιες μπορεί να είναι αυτές οι κοινές γραμμές και στοχεύσεις; Η συνέχιση της παρούσας διακυβέρνησης; Η αλλαγή διακυβέρνησης; Η επίλυση του Κυπριακού; Η διαχείριση μιας οικονομικής κρίσης;

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, είναι που θα πρέπει να τίθεται και ως προβληματισμός το κατά πόσο μπορεί να συνυπάρξουν σε έναν άξονα πολιτικής συνεργασίας το ΕΛΑΜ, το ΔΗΚΟ και η ΕΔΕΚ, αλλά και ως προς το τι κοινό μπορεί να έχει ο ΔΗΣΥ με το VOLT και την Άμεση Δημοκρατία ή και το εάν θα μπορούσε η αντιομοσπονδιακή ΕΔΕΚ να βρει κώδικα συνεργασίας με το ΑΚΕΛ.