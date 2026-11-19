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Η έξοδος ενός ασθενούς από το νοσοκομείο δεν σημαίνει ότι ολοκληρώνεται και η ευθύνη για την ασφάλεια της φαρμακευτικής του αγωγής.

Αντίθετα, η μετάβαση από τη νοσηλεία στο σπίτι αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο, κατά το οποίο μπορεί να προκύψουν παραλείψεις, ασυμφωνίες ή παρερμηνείες στις οδηγίες λήψης φαρμάκων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναδεικνύει τη σημασία της συμφιλίωσης φαρμακευτικής αγωγής (medication reconciliation), μιας οργανωμένης διαδικασίας σύγκρισης και επιβεβαίωσης των φαρμάκων που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής σε κάθε μετάβαση μεταξύ υπηρεσιών ή επιπέδων φροντίδας.

Η διαδικασία αφορά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, τις μεταφορές μεταξύ τμημάτων και το εξιτήριο.

Πρώτο βήμα: Ακριβής καταγραφή

Πριν από τη διαμόρφωση της τελικής αγωγής, πρέπει να συγκεντρώνεται όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα των φαρμάκων που χρησιμοποιούσε ο ασθενής πριν από τη νοσηλεία.

Η καταγραφή περιλαμβάνει την ονομασία, τη δόση, τη συχνότητα και τον τρόπο χορήγησης κάθε φαρμάκου. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα, συμπληρώματα και άλλες ουσίες που ενδέχεται να επηρεάζουν τη θεραπεία.

Όταν υπάρχουν αμφιβολίες, οι πληροφορίες μπορούν να διασταυρώνονται με τον ίδιο τον ασθενή, τους φροντιστές του, προηγούμενες συνταγές ή άλλους επαγγελματίες που συμμετέχουν στη φροντίδα του.

Δεύτερο βήμα: Σύγκριση και επίλυση διαφορών

Η αγωγή που καταγράφηκε κατά την εισαγωγή συγκρίνεται με τις εντολές που ισχύουν κατά το εξιτήριο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν:

Ένα φάρμακο που λαμβανόταν πριν από τη νοσηλεία έχει παραλειφθεί χωρίς σαφή αιτιολόγηση.

Έχει αλλάξει η δόση ή η συχνότητα χορήγησης.

Υπάρχουν δύο σκευάσματα με την ίδια ή παρόμοια δραστική ουσία.

Ένα φάρμακο που χορηγήθηκε προσωρινά κατά τη νοσηλεία εμφανίζεται ως μόνιμη θεραπεία.

Δεν είναι σαφές ποια φάρμακα πρέπει να διακοπούν.

Δεν αποτελεί κάθε διαφορά σφάλμα. Ορισμένες αλλαγές είναι σκόπιμες και κλινικά αναγκαίες. Το ζητούμενο είναι να επιβεβαιώνεται ότι οι διαφορές έχουν αξιολογηθεί και τεκμηριωθεί.

Τρίτο βήμα: Σαφείς οδηγίες στον ασθενή

Η τελική λίστα φαρμάκων πρέπει να είναι κατανοητή στον ασθενή ή στον άνθρωπο που αναλαμβάνει τη φροντίδα του.

Χρειάζεται να διευκρινίζεται ποια φάρμακα συνεχίζονται, ποια διακόπτονται, ποια προστίθενται και ποιες δόσεις έχουν αλλάξει.

Η ενημέρωση δεν πρέπει να περιορίζεται στην παράδοση ενός εγγράφου. Είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται ότι ο ασθενής έχει κατανοήσει τις οδηγίες, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει πολλά φάρμακα ή αντιμετωπίζει δυσκολίες μνήμης, όρασης ή επικοινωνίας.

Τέταρτο βήμα: Συνέχεια της φροντίδας

Η επικαιροποιημένη φαρμακευτική αγωγή πρέπει να είναι διαθέσιμη στους επαγγελματίες που θα συνεχίσουν την παρακολούθηση του ασθενούς μετά το εξιτήριο.

Η σαφής μεταβίβαση πληροφοριών μεταξύ νοσοκομείου, προσωπικού ή θεράποντος γιατρού, φαρμακοποιού και άλλων επαγγελματιών μειώνει τον κίνδυνο ασυνέχειας της θεραπείας.

Η συμφιλίωση φαρμάκων δεν αποτελεί απλή διοικητική διαδικασία. Είναι ουσιαστικό μέτρο ασφάλειας, το οποίο απαιτεί σαφή κατανομή ευθυνών, επαρκή επικοινωνία και συμμετοχή του ασθενούς.