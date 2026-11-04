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Η ημέρα του εξιτηρίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της νοσηλείας. Δεν σημαίνει, όμως, απαραίτητα και το τέλος της θεραπείας.

Πριν επιστρέψει στο σπίτι, ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει ποια αγωγή θα ακολουθήσει, εάν χρειάζεται επανεξέταση και πώς θα συνεχιστεί η παρακολούθησή του.

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, ο ασθενής πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει προμηθευτεί από το φαρμακείο του νοσοκομείου τα φάρμακα που του συνέστησαν οι θεράποντες γιατροί για τη συνέχιση της θεραπείας, εφόσον αυτά δεν διατίθενται από ιδιωτικά φαρμακεία.

Είναι επίσης σημαντικό να έχει κατανοήσει ποια φάρμακα συνεχίζει, ποια διακόπτει και εάν έχουν αλλάξει οι δόσεις τους.

Εάν υπάρχουν απορίες, πρέπει να ζητήσει διευκρινίσεις πριν από την αναχώρησή του.

Χρειάζεται νέο ραντεβού;

Όταν οι θεράποντες γιατροί κρίνουν ότι απαιτείται παρακολούθηση, ο ασθενής πρέπει να εξασφαλίσει ημερομηνία επανεξέτασης ως εξωτερικός ασθενής.

Για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι η διευθέτηση ή επιβεβαίωση του ραντεβού μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο 22603550, κατά τις εργάσιμες ώρες 07:00–14:30.

Τι άλλο πρέπει να ρωτήσουμε;

Πριν από την έξοδο είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε:

Εάν χρειάζονται πρόσθετες εξετάσεις.

Πότε πρέπει να γίνει η επόμενη ιατρική αξιολόγηση.

Ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται κατά την ανάρρωση.

Ποια συμπτώματα απαιτούν επικοινωνία με γιατρό ή επείγουσα βοήθεια.

Πού πρέπει να απευθυνθούμε εάν προκύψει πρόβλημα μετά το εξιτήριο.

Οι απαντήσεις εξαρτώνται από την πάθηση και τις οδηγίες της θεραπευτικής ομάδας.

Τι γίνεται με τα προσωπικά μας αντικείμενα;

Ο ΟΚΥπΥ υπενθυμίζει ότι πριν από την αναχώρηση ο ασθενής πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας συστήνεται επίσης να ενημερώνονται εγκαίρως οι συγγενείς για την παραλαβή του ασθενούς την ημέρα του εξιτηρίου.

Μπορούμε να φύγουμε παρά τη σύσταση των γιατρών;

Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει ότι, εάν ασθενής επιθυμεί να αποχωρήσει παρά τις ιατρικές οδηγίες, προβλέπεται η συμπλήρωση σχετικού εντύπου άρνησης ιατρικής οδηγίας.

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι να συζητήσει πρώτα με τη θεραπευτική ομάδα τους λόγους που επιθυμεί να αποχωρήσει και τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.

Τι πρέπει να θυμόμαστε

Ένα σωστά οργανωμένο εξιτήριο δεν αφορά μόνο την αναχώρηση από το νοσοκομείο. Αφορά κυρίως την ασφαλή συνέχιση της φροντίδας μετά τη νοσηλεία.