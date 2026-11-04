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Σκέψεις για τη δημιουργία και 5ης θέσης βοηθού αρχηγού Αστυνομίας γίνονται το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας και καλύτερης αποδοτικότητας, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες ενός Σώματος που αλλάζει.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις θέσεις στο τρίτο στη σειρά πόστο στην ιεραρχία της Αστυνομίας, ενώ παλαιότερα υπήρχαν τρεις. Μάλιστα αυτή την περίοδο έχει κενωθεί η μια θέση βοηθού αρχηγού μετά την αφυπηρέτηση του κ. Ιωάννη Μαυρόχαννα, ενώ σε έναν περίπου μήνα θα κενωθεί και δεύτερη, με την αφυπηρέτηση του κ. Γιαννάκη Γεωργίου.

Με την ευκαιρία αυτή άρχισε η συζήτηση μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και ηγεσίας της Αστυνομίας, για να δημιουργηθεί μια νέα θέση βοηθού αρχηγού, ώστε να καλύψει τον τομέα της υποστήριξης, δηλαδή ν’ αναλάβει επικεφαλής του στόλου και του εξοπλισμού της Αστυνομίας (οχήματα, οπλισμού, ιματισμού κ.ά.).

Αν η απόφαση είναι να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το άνοιγμα και πέμπτης θέσης βοηθού αρχηγού, τότε θα πρέπει να πάει στη Βουλή σχετικό κονδύλι, αφού προηγουμένως εγκριθεί η θέση.

Στο μεταξύ, μπλοκαρισμένες είναι προς το παρόν οι διαδικασίες επαναξιολόγησης των προαγωγών που έχουν ακυρωθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο και αφορούν τις θέσεις υπαστυνόμων σε ανώτερους υπαστυνόμους το 2017. Ενώ οι επηρεαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και ο αστυνομικός διευθυντής Λευκωσίας, Μάρκος Νικολεττής, έχουν περάσει από συνέντευξη από την αρμόδια Επιτροπή υπό τον υπαρχηγό, Πανίκο Σταύρου, εντούτοις η διαδικασία κόλλησε, επειδή ένας ενδιαφερόμενος αξιωματικός απουσιάζει στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους. Το πρόσωπο αυτό εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετάσχει στην αξιολόγηση άμα τη επιστροφή του στην Κύπρο, γι’ αυτό και οι διαδικασίες έχουν σταματήσει μέχρι νεοτέρας.

Αυτό, όπως αναφέρθηκε στον «Φ», επηρεάζει και τις κινήσεις για πλήρωση των δύο κενών θέσεων βοηθών αρχηγών που θα υπάρξουν από τον επόμενο μήνα, αφού ορισμένοι στην περίπτωση που επαναπροαχθούν, θα είναι ενδιαφερόμενοι. Ενόψει τούτων, θα πρέπει η Αστυνομία να πορευθεί με δύο βοηθούς αρχηγούς για κάποιο χρονικό διάστημα, γεγονός που προϋποθέτει ανάθεση διπλών καθηκόντων στους υφιστάμενους. Η όλη υπόθεση επηρεάζει εν τέλει όλες τις προαγωγές γι’ αυτό και θα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα με τις ακυρωθείσες προαγωγές και μετά να γίνουν άλλες κινήσεις.