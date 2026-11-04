Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξη κτηρίου και κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας, επικίνδυνη και αλόγιστη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, κλοπή οχήματος και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 694 οχήματα και ελέγχθηκαν 925 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 27 υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, χωρίς να προκύψουν καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 269 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 111 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 3 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 96 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, καθώς και 4 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με 1 θετικό αποτέλεσμα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.