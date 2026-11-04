Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την επανεκλογή της στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών εξασφάλισε η 45χρονη Ελληνοαμερικανίδα Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη, επικρατώντας στην εκλογική αναμέτρηση για την 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Η Μαλλιωτάκη, με ελληνική και κουβανική καταγωγή, επικράτησε του Δημοκρατικού Μάικ ΝτεΣίλις και διατήρησε την έδρα που καλύπτει το Στάτεν Άιλαντ και τμήματα του νότιου Μπρούκλιν. Με το αποτέλεσμα αυτό, παραμένει η μοναδική Ρεπουμπλικανή που εκπροσωπεί την πόλη της Νέας Υόρκης στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Η εκλογική της επικράτηση συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ελληνική ομογένεια, καθώς η Μαλλιωτάκη συγκαταλέγεται στους Αμερικανούς νομοθέτες που έχουν αναλάβει επανειλημμένα πρωτοβουλίες για την Ελλάδα και την Κύπρο. Παρότι αποτελεί υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ και διατηρεί απευθείας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, έχει εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για ενδεχόμενη πώληση προηγμένων αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία, ασκώντας κριτική στην πολιτική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ στα χαρτιά, όμως υπό τον Ερντογάν συχνά ενεργεί ως αντίπαλος άλλων μελών του ΝΑΤΟ και χωρών της περιοχής», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο του 2026, αναδεικνύοντας τις ανησυχίες της για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η εκλογική μάχη με τον Μάικ ΝτεΣίλις

Η Μαλλιωτάκη αντιμετώπισε τον Δημοκρατικό Μάικ ΝτεΣίλις, πρώην αστυνομικό της Νέας Υόρκης και διασώστη που είχε συμμετάσχει στις επιχειρήσεις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, η Ρεπουμπλικανή βουλευτής συγκέντρωνε 56,1% και πάνω από 100.000 ψήφους, έναντι 43,7% και 78.000 ψήφων του Δημοκρατικού αντιπάλου της. Το CNN της έδινε τη νίκη πριν ακόμη καταμετρηθούν όλοι οι ψήφοι.

Η διαφορά των 9.470 ψήφων αντιστοιχούσε σε προβάδισμα 10,71 ποσοστιαίων μονάδων σε εκείνο το στάδιο της καταμέτρησης.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε σε μια περιφέρεια με ιδιαίτερη πολιτική φυσιογνωμία, καθώς, παρά την παραδοσιακή υπεροχή των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη, το Στάτεν Άιλαντ και περιοχές του νότιου Μπρούκλιν εμφανίζουν ισχυρότερη εκλογική παρουσία των Ρεπουμπλικανών.

Today’s the day to save our state! As Frank Sinatra said: It’s up to you, New York! pic.twitter.com/xkf2mKTiDO November 3, 2026

Η Μαλλιωτάκη είχε κατορθώσει να διατηρήσει την έδρα της στις προηγούμενες αναμετρήσεις, παρουσιάζοντας την πολιτική της ως υπεράσπιση των φορολογουμένων, της δημόσιας ασφάλειας και των τοπικών συμφερόντων.

Το 2024 είχε επικρατήσει με περίπου 64%, ενώ το 2022 είχε συγκεντρώσει περίπου 62% των ψήφων.

Στην προεκλογική εκστρατεία του 2026 επικεντρώθηκε στο κόστος ζωής, στη φορολογία, στη μεταναστευτική πολιτική και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, ενώ ο ΝτεΣίλις άσκησε κριτική στη σχέση της με τον Τραμπ και στις επιπτώσεις των οικονομικών επιλογών των Ρεπουμπλικανών.

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Μαλλιωτάκη εμφανίστηκε αισιόδοξη, δηλώνοντας ότι είχε ανταποκριθεί στις ανάγκες του Στάτεν Άιλαντ και του Μπρούκλιν και ότι περίμενε οι ψηφοφόροι να αναγνωρίσουν το έργο της.

Κόρη Κρητικού μετανάστη και Κουβανής που εγκατέλειψε το καθεστώς Κάστρο

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1980 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στο Στάτεν Άιλαντ, σε μια οικογένεια με δύο διαφορετικές μεταναστευτικές διαδρομές.

Ο πατέρας της, Γιώργος Μαλλιωτάκης, κατάγεται από την Κρήτη, ενώ η μητέρα της, Βέρα, έφυγε από την Κούβα του Φιντέλ Κάστρο.

Η οικογενειακή της ιστορία επηρέασε καθοριστικά την πολιτική της ταυτότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντίθεσή της στον σοσιαλισμό και στον κομμουνισμό.

Σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο του 2026, η ίδια περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο πατέρας της όταν εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, έφτασε στην Αμερική έχοντας μόλις 50 δολάρια στην τσέπη του, χωρίς συγγενείς ή φίλους και χωρίς να γνωρίζει αγγλικά. Παρά τις δυσκολίες, εργάστηκε σκληρά, δημιούργησε μια μικρή επιχείρηση και απέκτησε το δικό του σπίτι.

Η Μαλλιωτάκη παρουσίασε την πορεία του ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του αμερικανικού ονείρου, τονίζοντας ότι η εργατικότητα της οικογένειάς της και η ελληνική παράδοση της δημοκρατίας και της ιστορίας επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πολιτική.

Η ίδια μεγάλωσε ως Ορθόδοξη Χριστιανή και διατήρησε στενούς δεσμούς με την ελληνική και την κουβανική κοινότητα της Νέας Υόρκης. Μιλά αγγλικά, ισπανικά και ελληνικά.

Αποφοίτησε το 1998 από το New Dorp High School και στη συνέχεια σπούδασε Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Σίτον Χολ του Νιου Τζέρσεϊ, από όπου πήρε πτυχίο το 2001. Το 2010 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Wagner College.

Η πολιτική διαδρομή και η μάχη για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Η Μαλλιωτάκη ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία ως σύμβουλος επικοινωνίας του πολιτειακού γερουσιαστή Τζον Μάρτσι και στη συνέχεια εργάστηκε στο γραφείο του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Τζορτζ Πατάκι.

Αργότερα απασχολήθηκε στον ενεργειακό τομέα, ως στέλεχος δημοσίων σχέσεων της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Consolidated Edison.

Το 2010 εξελέγη για πρώτη φορά στην Πολιτειακή Συνέλευση της Νέας Υόρκης και διατήρησε την έδρα της για πέντε διαδοχικές θητείες, έως το 2020.

Κατά την περίοδο αυτή επικεντρώθηκε σε ζητήματα φορολογίας, μεταφορών, δημόσιας διοίκησης και διαφάνειας.

Άσκησε έντονη κριτική στον πρώην πρόεδρο της Πολιτειακής Συνέλευσης Σέλντον Σίλβερ, ο οποίος καταδικάστηκε για υποθέσεις διαφθοράς, ενώ προώθησε μέτρα δημοσιοποίησης των συνεδριάσεων και των ψηφοφοριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο τυφώνας Σάντι το 2012, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές του Στάτεν Άιλαντ.

Το 2017 διεκδίκησε τη δημαρχία της Νέας Υόρκης με το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, απέναντι στον τότε δήμαρχο Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Ηττήθηκε συγκεντρώνοντας περίπου 28%, έναντι 66% του Δημοκρατικού αντιπάλου της, αλλά στο Στάτεν Άιλαντ έλαβε περίπου το 70% των ψήφων.

Η αναμέτρηση αύξησε σημαντικά την αναγνωρισιμότητά της και την καθιέρωσε ως ένα από τα προβεβλημένα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Νέα Υόρκη.

Από τη νίκη επί του Μαξ Ρόουζ στο Κογκρέσο

Το 2020 η Μαλλιωτάκη πέτυχε τη σημαντικότερη έως τότε πολιτική της νίκη, επικρατώντας του εν ενεργεία Δημοκρατικού βουλευτή Μαξ Ρόουζ στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Συγκέντρωσε 53,2% έναντι 46,8% του αντιπάλου της, εξασφαλίζοντας την είσοδό της στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Ιανουάριο του 2021.

Στο Κογκρέσο ανέλαβε καθήκοντα αναπληρώτριας κοινοβουλευτικής συντονίστριας της Ρεπουμπλικανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας και συμμετείχε στην Επιτροπή Τρόπων και Μέσων, η οποία ασχολείται με τη φορολογία και σημαντικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής.

Συμμετείχε επίσης στις υποεπιτροπές Φορολογίας και Εποπτείας, καθώς και στη Μικτή Οικονομική Επιτροπή του Κογκρέσου.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της βρέθηκαν οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση της αστυνομίας, η ασφάλεια των συνόρων και η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Το 2025 υποστήριξε το πακέτο φορολογικών αλλαγών των Ρεπουμπλικανών, προβάλλοντας ιδιαίτερα την αύξηση του ορίου έκπτωσης πολιτειακών και τοπικών φόρων, γνωστής ως SALT.

Σύμφωνα με την ίδια, η ρύθμιση επέτρεψε στο 98% των νοικοκυριών της περιφέρειάς της να εκπέσουν πλήρως τους σχετικούς φόρους. Υποστήριξε επίσης μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης για ηλικιωμένους, εργαζομένους που λαμβάνουν φιλοδωρήματα ή αμοιβές υπερωριών και οικογένειες με παιδιά.

Στον τομέα των υποδομών συνέβαλε στην εξασφάλιση ομοσπονδιακών κονδυλίων για έργα μεταφορών, την αναβάθμιση γεφυρών και την προστασία παράκτιων περιοχών από πλημμύρες.

Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεών της περιλαμβάνεται η προώθηση της χρηματοδότησης του έργου προστασίας της ανατολικής ακτής του Στάτεν Άιλαντ, το οποίο είχε καθυστερήσει επί χρόνια.

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ μόνο στα χαρτιά»

Οι θέσεις της Μαλλιωτάκη για την Τουρκία απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία λόγω της στενής πολιτικής σχέσης της με τον Ντόναλντ Τραμπ και της επιρροής που διατηρούσε στους Ρεπουμπλικανούς.

Σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή», στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, η ομογενής βουλευτής εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35.

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ στα χαρτιά, όμως υπό τον Ερντογάν συχνά ενεργεί ως αντίπαλος άλλων μελών του ΝΑΤΟ και χωρών της περιοχής», δήλωσε.

Αναφέρθηκε στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία και το Ιράν, στη στάση της απέναντι στο Ισραήλ και στις καταγγελίες για τη φιλοξενία ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Παράλληλα, κατήγγειλε την τουρκική κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου και τις υπερπτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες στρέφονταν εναντίον ενός άλλου συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Κατά την άποψή της, η συμπεριφορά της Άγκυρας δεν δικαιολογούσε την παραχώρηση των πλέον προηγμένων αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Η Μαλλιωτάκη αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδεχομένως διέθετε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε συμφωνία για τα F-35 ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του Κογκρέσου.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι βουλευτές μπορούσαν να ασκήσουν πολιτική πίεση, χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι θα εμπόδιζαν μια τέτοια απόφαση.

Οι διακομματικές παρεμβάσεις για τα F-16 και τα F-35

Η αντίθεσή της στην πώληση προηγμένων μαχητικών στην Τουρκία είχε εκφραστεί ήδη από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας της στο Κογκρέσο.

Τον Οκτώβριο του 2021 πρωτοστάτησε σε διακομματική επιστολή προς την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, ζητώντας να απορριφθεί το τουρκικό αίτημα για την αγορά 40 νέων F-16 και 80 συλλογών εκσυγχρονισμού.

Οι υπογράφοντες επικαλέστηκαν την απόκτηση των ρωσικών συστημάτων S-400 από την Άγκυρα και την προηγούμενη απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα των F-35.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συμμετείχε μαζί με τους Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκη και Ντίνα Τάιτους σε κοινή παρέμβαση προς την κυβέρνηση Τραμπ, ενόψει συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ερντογάν.

Οι τέσσερις βουλευτές προειδοποίησαν ότι μια πώληση F-35 στην Τουρκία, χωρίς προηγούμενη συμμόρφωσή της με την αμερικανική νομοθεσία, θα δημιουργούσε προβληματικό προηγούμενο.

Τον Ιούνιο του 2026 η Μαλλιωτάκη συνυπέγραψε νέα παρέμβαση, αυτή τη φορά μαζί με τους Ρεπουμπλικανούς Γκας Μπιλιράκη, Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη, κατά της σχεδιαζόμενης πώλησης αμερικανικών κινητήρων F110 στην Τουρκία.

Οι τέσσερις Ελληνοαμερικανοί νομοθέτες εξέφρασαν ανησυχία για τη στρατιωτική πολιτική της Άγκυρας, επικαλούμενοι τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την κατοχή στην Κύπρο και τη στάση του Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ.

Με τις παρεμβάσεις αυτές η Μαλλιωτάκη επιδίωξε να συνδέσει την πρόσβαση της Τουρκίας σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με τη συμπεριφορά της απέναντι στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συνάντηση με τον Μητσοτάκη και η ιδιαίτερη σχέση με την Κρήτη

Η Μαλλιωτάκη είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 10 Ιουλίου 2024 στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν και άλλοι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι Κρις Πάπας, Ντίνα Τάιτους, Γκας Μπιλιράκης και Τζον Σαρμπάνης.

Η ίδια χαρακτήρισε τη συζήτηση παραγωγική και εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εκείνη την περίοδο.

Washington, DC -Congresswoman Nicole Malliotakis (NY-11) joined on Tuesday members of the Congressional Hellenic Caucus and House Committee on Foreign Affairs in attending meetings with Prime Ministerof the Hellenic Republic, Kyriakos Mitsotakis,https://t.co/hp5lIMRnty pic.twitter.com/ua8AUDsMEP — Greek News USA (@GreekNewsUSA) May 18, 2022

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην απουσία παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη κατά τους προηγούμενους 18 μήνες, όπως είχε ενημερωθεί, καθώς και στη συνεργασία για το μεταναστευτικό.

Απέδωσε τη συγκεκριμένη πρόοδο στην πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και στις πιέσεις που είχαν ασκήσει μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου προς την Τουρκία.

Η συνάντηση περιλάμβανε επίσης συζητήσεις για την αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, την απόκτηση F-35 και φρεγατών, τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία, την κατάσταση στον Λίβανο και τις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή από το 1971.

Η Μαλλιωτάκη επισήμανε τον κοινό τόπο καταγωγής του πατέρα της και του Έλληνα πρωθυπουργού, καθώς και οι δύο συνδέονται με την Κρήτη, ενώ εξήρε την πρόοδο που, κατά την εκτίμησή της, είχε σημειώσει η Ελλάδα στην οικονομία, στην άμυνα και στην ενεργειακή της αυτονομία.

Η Ελλάδα, ο Μάρκο Ρούμπιο και η στρατηγική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου

Η Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής αναφέρθηκε επανειλημμένα στη σημασία της Ελλάδας ως εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 υποστήριξε ότι η Αθήνα διαδραμάτιζε κρίσιμο ρόλο στην ασφάλεια της Μεσογείου, αποτελούσε πύλη προς την Ευρώπη και μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντικό ενεργειακό παράγοντα.

Στο ίδιο πλαίσιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο χαρακτήρισε έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά την εκτίμησή της, ο Ρούμπιο κατανοούσε τόσο τη στρατηγική αξία των δύο χωρών όσο και τους κινδύνους που μπορούσαν να προκύψουν από την τουρκική πολιτική.

Τον Οκτώβριο του 2026 χαιρέτισε επίσης την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, στο πλαίσιο του έκτου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ και Ελλάδας, ζητώντας περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελληνική ομογένεια εξακολουθούσε να διαθέτει σημαντική επιρροή στην Ουάσινγκτον, αλλά χρειαζόταν μεγαλύτερη ενότητα και συνεργασία με άλλες κοινότητες που συμμερίζονταν τις ίδιες ανησυχίες.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις εβραϊκές και αρμενικές οργανώσεις, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών θα μπορούσε να ενισχύσει τις παρεμβάσεις για την αποτροπή της πώλησης F-35 στην Τουρκία.

Erdogan has aligned itself with Iran and Russia, harbors Hamas & is the only NATO member to not sanction Russia. He also has directed illegal military jet overflights above the Greek Islands, is illegally occupying a part of Cyprus, has called for the destruction of Israel and… pic.twitter.com/XeK5Gj7syk — Rep. Nicole Malliotakis Office (@RepNicole) June 29, 2026

Η σχέση με τον Τραμπ και η αντίθεση στον σοσιαλισμό

Η Μαλλιωτάκη υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ρεπουμπλικανές πολιτικούς της Νέας Υόρκης που υποστήριξαν τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Στην προεκλογική περίοδο του 2026 υποστήριξε την ανάγκη να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ώστε να συνεχιστεί η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη φορολογική πολιτική, στην ασφάλεια των συνόρων, στην ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας και στην προσέλκυση επενδύσεων.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα είχε μετακινηθεί προς τον σοσιαλισμό.

Η αντίθεσή της στον κομμουνισμό συνδέθηκε και με την οικογενειακή ιστορία της μητέρας της, η οποία εγκατέλειψε την Κούβα του Κάστρο.

Παρότι ανήκε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η Μαλλιωτάκη περιέγραψε τον εαυτό της ως κεντροδεξιά πολιτικό, υποστηρίζοντας ότι η πλειονότητα των Αμερικανών βρισκόταν πολιτικά στο Κέντρο και όχι στα άκρα των δύο παρατάξεων.

Η ίδια επισήμανε ότι στην εκλογική της περιφέρεια υπήρχαν περισσότεροι εγγεγραμμένοι Δημοκρατικοί από Ρεπουμπλικανούς, αλλά αρκετοί ψηφοφόροι επέλεγαν τους Ρεπουμπλικανούς λόγω των θέσεών τους για την οικονομία, τη φορολογία και τη δημόσια ασφάλεια.

Η προστασία του Στάτεν Άιλαντ και η κοινωνική της δραστηριότητα

Πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στην Ουάσινγκτον, σημαντικό μέρος της κοινοβουλευτικής δράσης της Μαλλιωτάκη αφορούσε τοπικά ζητήματα της εκλογικής της περιφέρειας.

Μετά τον τυφώνα Σάντι, είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών και την ενίσχυση της προστασίας τους απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Υποστήριξε επίσης έργα αναβάθμισης του συγκοινωνιακού δικτύου, της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Στάτεν Άιλαντ και της οδικής υποδομής.

Ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων συμμετείχε στην προώθηση ομοσπονδιακών επενδύσεων για την αποκατάσταση γεφυρών στους αυτοκινητοδρόμους Staten Island Expressway και Gowanus Expressway, καθώς και για έργα στο λιμάνι Arthur Kill και στη σιδηροδρομική σύνδεση της Νέας Υόρκης με το Νιου Τζέρσεϊ.

Επιπλέον, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας, την αντιμετώπιση της κακοποίησης ζώων και την προστασία των ηλικιωμένων.

Τον Οκτώβριο του 2026 ανακοίνωσε νέα ομοσπονδιακή χρηματοδότηση περίπου 687.000 δολαρίων για εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο πάρκο Freshkills, ενώ είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας στο συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας Berry Houses.

Η κοινοβουλευτική της δράση περιλάμβανε ακόμη την υποστήριξη θυμάτων και διασωστών των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε υγειονομικές παροχές και αποζημιώσεις.

Η επανεκλογή και η παρουσία της ελληνικής ομογένειας στην Ουάσινγκτον

Η εκλογική επικράτηση της Νικόλ Μαλλιωτάκη επιβεβαίωσε την πολιτική παρουσία της στη μοναδική περιφέρεια της πόλης της Νέας Υόρκης που εκπροσωπήθηκε από Ρεπουμπλικανό στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παράλληλα, ανέδειξε τη διαφορετική πολιτική διαδρομή δύο Ελληνοαμερικανών που πρωταγωνίστησαν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026: της Μαλλιωτάκη από τους Ρεπουμπλικανούς στη Νέα Υόρκη και του Κρις Πάπας από τους Δημοκρατικούς στο Νιου Χάμσαϊρ.

Παρότι ανήκαν σε αντίπαλα κόμματα και διαφωνούσαν σε σημαντικά ζητήματα της αμερικανικής εσωτερικής πολιτικής, είχαν συνεργαστεί στο Κογκρέσο για την προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την άσκηση πίεσης προς την Τουρκία.

Για τη Μαλλιωτάκη, η νέα θητεία σήμαινε τη συνέχιση μιας κοινοβουλευτικής πορείας που συνδύασε την υποστήριξη της πολιτικής Τραμπ με την ανάδειξη της Ελλάδας και της Κύπρου ως σημαντικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η στάση της απέναντι στον Ερντογάν, ιδιαίτερα στο ζήτημα των F-35, κατέδειξε ότι η στήριξή της στον Αμερικανό πρόεδρο δεν την εμπόδισε να εκφράσει δημόσια επιφυλάξεις για πιθανές αποφάσεις της κυβέρνησής του σχετικά με τους εξοπλισμούς της Τουρκίας.

protothema.gr