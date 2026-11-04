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Την ώρα που οι Ρεπουμπλικανοί καταγράφουν διαδοχικές εκλογικές απώλειες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα ήταν εντελώς διαφορετικό εάν ο ίδιος συμμετείχε στην αναμέτρηση.

«Δεν ήμουν υποψήφιος και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει με σαρωτική διαφορά!», έγραψε.

Πάντως, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ είχε καλέσει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν σαν να ήταν και ο ίδιος υποψήφιος.

skai.gr