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Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι θεάτρων και φεστιβάλ από 30 και πλέον χώρες συναντώνται από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου – Στο επίκεντρο η καλλιτεχνική ελευθερία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι ευρωπαϊκές συνεργασίες.

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο, από την προστασία της καλλιτεχνικής ελευθερίας έως τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, θα συζητήσουν περισσότεροι από 150 επαγγελματίες του θεάτρου από περισσότερες από 30 χώρες, στο πλαίσιο της Διεθνούς Θεατρικής Συνδιάσκεψης της Συνόδου των Θεάτρων της Ευρώπης (ETC), η οποία πραγματοποιείται στη Σόφια από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026.

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου συμμετέχει στη συνδιάσκεψη με τριμελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από τη Νικολέτα Κλεοβούλου, μέλος του ΔΣ του ΘΟΚ, τη θεατρολόγο Κυριακή Αργυρού και την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Μαρίνα Μαλένη Κυριαζή. Η τελευταία είναι επίσης μέλος του ΔΣ της ETC και θα συντονίσει δύο από τα πάνελ συζητήσεων.

Ο φετινός κύκλος εργασιών, με κεντρικό σύνθημα «Touchpoints: Artistic Freedom, AI & Collaborative Futures in Theatre», φιλοξενείται από το Εθνικό Θέατρο Ιβάν Βάζοφ της Βουλγαρίας και επικεντρώνεται σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία και το μέλλον των δημόσιων θεατρικών οργανισμών. Στο επίκεντρο βρίσκονται η διασφάλιση της καλλιτεχνικής ανεξαρτησίας σε περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις παραστατικές τέχνες και η ανάπτυξη βιώσιμων διεθνών συνεργασιών.

Μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις είναι η συζήτηση με τίτλο «Το δημόσιο θέατρο σε μια Ευρώπη που αλλάζει: Ανάμεσα στην ταυτότητα, την ευθύνη και την ευρωπαϊκή συνεργασία», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου. Στη συζήτηση θα συμμετάσχει ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ, Βασίλ Βασίλεφ, μαζί με εκπροσώπους θεατρικών οργανισμών από την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, η δημόσια αποστολή των θεάτρων, η καλλιτεχνική ελευθερία και οι δυνατότητες συλλογικής δράσης για την προστασία των πολιτιστικών οργανισμών.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα έχει και η πρωτοβουλία «RESISTANCE NOW: TOGETHER», που αποσκοπεί στην προάσπιση της καλλιτεχνικής ελευθερίας και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτιστικών οργανισμών. Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς, όπως αναφέρει η εκτελεστική διευθύντρια της ETC, Χάιντι Γουάιλι, η συνάντηση πραγματοποιείται δύο χρόνια μετά τις επιθέσεις εναντίον του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ.

Στις 7 Νοεμβρίου, ειδική θεματική συζήτηση θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τη θεατρική δημιουργία, από τις δημιουργικές διαδικασίες και την πατρότητα των έργων έως την πολιτιστική διαχείριση και την προσέγγιση του κοινού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια και συζητήσεις για την προσβασιμότητα στις παραστατικές τέχνες, τη διεθνή κινητικότητα, τα νέα οικονομικά μοντέλα και το μέλλον των επαγγελμάτων του θεάτρου.

Ανάμεσα στους ομιλητές συγκαταλέγονται ο σκηνοθέτης Γκαλίν Στόεφ, η λέκτορας του Sciences Po Σάρα Νικόλ, ειδική στις αναδυόμενες τεχνολογίες, και ο Μάρκους Λόμπες, διευθυντής της Ακαδημίας Θεάτρου και Ψηφιακότητας στη Γερμανία.

Η ETC αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα δημόσιων θεάτρων, προωθώντας τη διεθνή ανταλλαγή, τις συμπαραγωγές και την ανάπτυξη των παραστατικών τεχνών. Διοργανώνει δύο διεθνείς συνδιασκέψεις κάθε χρόνο, σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.