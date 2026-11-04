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Μεγάλη εκλογική νίκη πέτυχαν οι Δημοκρατικοί στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, κατακτώντας την πλειοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόκειται για διπλή επικράτηση που ανατρέπει τις ισορροπίες στο Κογκρέσο και δημιουργεί νέα δεδομένα για την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ.

Η νίκη των Δημοκρατικών στη Γερουσία επισφραγίστηκε μετά τις σημαντικές ανατροπές που πέτυχαν οι υποψήφιοί τους σε Τέξας, Οχάιο, Νότια και Βόρεια Καρολίνα, Κάνσας και Αϊόβα, εξασφαλίζοντας τις έδρες που χρειάζονταν για να αποκτήσουν τον έλεγχο του σώματος.

Ο χάρτης της Γερουσίας

Ο χάρτης της Βουλής

Την ήττα των Ρεπουμπλικανών παραδέχθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι αποδέχεται το αποτέλεσμα και εμφανίστηκε διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς. «Θα συνεργαστώ με τους Δημοκρατικούς», ανέφερε, σε μια προσπάθεια να τοποθετηθεί απέναντι στη νέα πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ουάσιγκτον.

Σημαντική ήταν και η επιτυχία του ομογενούς υποψηφίου των Δημοκρατικών, Κρις Πάπας, ο οποίος επικράτησε στο Νιου Χαμσάιρ και εξασφάλισε την εκλογή του στη Γερουσία των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, η Ρεπουμπλικανή Νικόλ Μαλλιωτάκη πέτυχε την επανεκλογή της στη Νέα Υόρκη, διατηρώντας τη θέση της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ιστορική χαρακτηρίζεται, εξάλλου, η νίκη του Τζέις Ταλαρίκο στο Τέξας, καθώς οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την επίμαχη έδρα για πρώτη φορά έπειτα από 38 χρόνια.

Τα αποτελέσματα των εκλογών προκάλεσαν, παράλληλα, αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Το δολάριο δέχθηκε πιέσεις, ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια κατέγραψαν απώλειες που έφτασαν έως και το 3%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις της νέας πολιτικής ισορροπίας στις ΗΠΑ.

Προς τον υποψήφιο των Δημοκρατικών, Αμπντουλ ελ Σαγιέντ, η αναμέτρηση στο Μίσιγκαν για τη Γερουσία

Το αμερικανικό δίκτυο NBC News εκτιμά ότι η αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν κλίνει προς τον Δημοκρατικό υποψήφιο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ.



Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Μάικ Ρότζερς τον οποίο είχε υποστηρίξει δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ, επέμεινε ότι «τα πράγματα έρχονται προς το μέρος μας».



Μιλώντας λίγο πριν τις 8 το πρωί (ώρα Ελλάδος) ο Ρότζερς δήλωσε: «Θα σας ζητήσουμε όλους να πάτε στα σπίτια σας. Θα είναι μια μακρά νύχτα, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω το εξής: υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση».



Εάν το Μίσιγκαν περάσει στους Δημοκρατικούς, θα προστεθεί στις απώλειες των Ρεπουμπλικανών στην Αϊόβα, το Κάνσας, το Οχάιο, το Μέιν, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα και το Τέξας, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη τη βραδιά για τον Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί έπιασαν και επίσημα το όριο των 218 εδρών στις Βουλή των Αντιπροσώπων ενώ η καταμέτρηση συνεχίζεται

Σύμφωνα με το NBC οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν συνολικά 255 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τραμπ στη WSJ: Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν ένας από τους παράγοντες της κακής εκλογικής επίδοσης των Ρεπουμπλικανών

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη Wall Street Journal ότι θεωρεί πως ο πόλεμος στο Ιράν ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στις εκτεταμένες απώλειες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.



«Το Ιράν ήταν ένα μέρος του προβλήματος», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στην εφημερίδα The Wall Street Journal.



Ωστόσο, παρά τις εκτιμήσεις ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιθυμούσε αλλαγές σε πρόσωπα της κυβέρνησής του, ιδίως μεταξύ των συμμάχων του που τον ώθησαν να προχωρήσει στον πόλεμο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε αλλαγές.



Ειδικότερα, εξέφρασε τη στήριξή του στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, λέγοντας: «Πιστεύω ότι είναι πραγματικά εξαιρετικός».

Δριμεία κριτική Τραμπ στον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων στο Τέξας μετά την ιστορική ήττα μετά από 38 χρόνια

«Αν ο Γκρεγκ Άμποτ, κυβερνήτης του Τέξας, δεν είχε γίνει RINO (Ρεπουμπλικανός μόνο κατ’ όνομα) τους τελευταίους έξι μήνες της πολιτικής του σταδιοδρομίας, δεν θα είχε χάσει. Επέστρεψε στην αρχική του συνταγή και το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου όμορφο!» έγραψε στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ιστορική ανατροπή στο Κάνσας μετά από 94 χρόνια: Ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον κερδίζει τον εκλεκτό του Τραμπ

Μια ιστορική εκλογική ανατροπή καταγράφεται στο Κάνσας, όπου ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον κέρδισε την αναμέτρηση για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις προβλέψεις αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Ρότζερ Μάρσαλ, ο οποίος είχε την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.



Με την επικράτησή του, ο Χάμιλτον γίνεται ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται στη Γερουσία από το Κάνσας έπειτα από 94 χρόνια, προσφέροντας στο κόμμα του μια σημαντική ενίσχυση στη μάχη για τον έλεγχο του ανώτερου νομοθετικού σώματος του Κογκρέσου.



Η νίκη του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σημασία, καθώς καταγράφεται σε μια πολιτεία όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διαφορά μεγαλύτερη των 16 ποσοστιαίων μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024 και όπου, στην αρχή της προεκλογικής περιόδου, η επανεκλογή του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη.

Οι Δημοκρατικοί πήραν την Αϊόβα και εξασφάλισαν με 51 έδρες τη Γερουσία



Μια σημαντική εκλογική ανατροπή σημειώθηκε στην Αϊόβα, όπου ο Δημοκρατικός Τζος Τούρεκ, δύο φορές χρυσός Παραολυμπιονίκης στο μπάσκετ με αμαξίδιο, εξελέγη την Τρίτη στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρατώντας της Ρεπουμπλικανής βουλευτού Άσλεϊ Χίνσον.

Η νίκη του Τούρεκ έδωσε στους Δημοκρατικούς μία ακόμη έδρα που κατείχαν μέχρι σήμερα οι Ρεπουμπλικανοί και τους ανέβασε στον μαγικό αριθμό «51» με τον οποίο εξασφάλισαν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς έχει περάσει περισσότερο από μία δεκαετία από την τελευταία φορά που η Αϊόβα εκπροσωπήθηκε στη Γερουσία από Δημοκρατικό.

Επιπλέον, πρόκειται για μια πολιτεία στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει με διψήφια διαφορά ποσοστιαίων μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Μια έδρα από τη νίκη στη Γερουσία απέχουν οι Δημοκρατικοί, έχουν 50 έναντι 39 των Ρεπουμπλικάνων

Συνολικά, έχουν μείνει ακόμα ανοιχτές 11 έδρες.

Ιστορική νίκη στο Τέξας: Ο Τζέιμς Ταλαρίκο ανατρέπει 38 χρόνια κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών

Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο κέρδισε την εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Τέξας, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον.



Πρόκειται για μια ιστορική πολιτική ανατροπή, καθώς ο Ταλαρίκο γίνεται ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται γερουσιαστής από το Τέξας μετά το 1988, βάζοντας τέλος σε 38 χρόνια κατά τα οποία οι Ρεπουμπλικανοί κέρδιζαν όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία στην πολιτεία.



Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Τέξας αποτελεί τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πολιτεία που παραδοσιακά στηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στους εκλογικούς συσχετισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Βρείτε δικηγόρους»

Ο βουλευτής και επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρόμπερτ Γκαρσία, απάντησε με τη φράση «βρείτε δικηγόρους», στις προβλέψεις ότι οι Δημοκρατικοί θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής.

Ο Γκαρσία αναμένεται να δρομολογήσει σειρά ερευνών σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, της οικογένειάς του, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την υπόθεση των φακέλων Επστάιν.

Οι Δημοκρατικοί ανακτούν τη Βουλή των Αντιπροσώπων – Ιστορική πρωτιά για τον Χακίμ Τζέφρις, οδεύει προς την προεδρία του σώματος

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις εκλογικές προβλέψεις των ABC News, CNN και CBS News, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον τις 218 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στο σώμα των 435 μελών.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ανάδειξη του Χακίμ Τζέφρις στην προεδρία της Βουλής, γεγονός που θα τον καταστήσει τον πρώτο Αφροαμερικανό που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα. Ο 56χρονος Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη θα μπορεί να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του μετά τη συγκρότηση του νέου Κογκρέσου, στις 3 Ιανουαρίου, εφόσον εξασφαλίσει την υποστήριξη των νεοεκλεγέντων βουλευτών του κόμματός του.

Η ανάκτηση της πλειοψηφίας θα επιτρέψει στους Δημοκρατικούς να καθορίζουν τη νομοθετική ατζέντα της Βουλής, να αναλάβουν την προεδρία των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να ενισχύσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής του θητείας.



Επανεκλέγεται στη Γερουσία ο Ρεπουμπλικανός Τομ Κότον στο Άρκανσας

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Κότον αναμένεται να εξασφαλίσει την επανεκλογή του στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, επικρατώντας της Δημοκρατικής αντιπάλου του, Χάλι Σόφνερ, στην πολιτεία του Άρκανσας, σύμφωνα με τις εκλογικές προβλέψεις.



Η διαφαινόμενη νίκη του Κότον σημαίνει ότι οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν την έδρα του Άρκανσας στο ανώτερο νομοθετικό σώμα του Κογκρέσου, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται απτόητος παρά το δημοκρατικό κύμα

Αμερικανός αξιωματούχος είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται απτόητος και επιχειρεί να απαλλάξει τον Ντόναλντ Τραμπ από κάθε ευθύνη, μπροστά στην ηχηρή ήττα που προαναγγέλλεται για τους ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο πρόεδρος «δεν ήταν στα ψηφοδέλτια και είναι αποδεδειγμένο ότι οι ψηφοφόροι του Τραμπ πηγαίνουν να ψηφίσουν όταν εκείνος είναι στο ψηφοδέλτιο», είπε αυτός ο αξιωματούχος, προσθέτοντας επίσης ότι η «ποιότητα» των ρεπουμπλικανών υποψηφίων δεν ήταν η επιθυμητή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει τους ψηφοφόρους να κάνουν «σαν» το όνομά του βρίσκεται στα ψηφοδέλτια σ’ αυτές τις βουλευτικές εκλογές και είχε και ο ίδιος ρίξει το βάρος του στην επιλογή των υποψηφίων της παράταξής του.



Τουλάχιστον 230 έδρες στη Βουλή εκτιμούν ότι θα κερδίσουν οι Δημοκρατικοί – Βλέπουν ακόμη και 240

Προς την εξασφάλιση τουλάχιστον 230 εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων οδεύουν οι Δημοκρατικοί, σύμφωνα με εκτιμήσεις υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματος, που δεν αποκλείουν να πλησιάσουν ακόμη και τις 240 έδρες. Οι Ρεπουμπλικανοί, ωστόσο, θεωρούν πρόωρες αυτές τις εκτιμήσεις, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται.

Ιστορικό ορόσημο στη Γερουσία: Τρεις Αφροαμερικανές γυναίκες θα υπηρετούν ταυτόχρονα για πρώτη φορά

Ιστορικό ορόσημο για την εκπροσώπηση των Αφροαμερικανών γυναικών στην αμερικανική πολιτική αποτελεί η εκλογή της Δημοκρατικής Τζουλιάνα Στράτον στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πολιτεία του Ιλινόι.



Με τη νίκη της Στράτον, για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ τρεις Αφροαμερικανές γυναίκες θα υπηρετούν ταυτόχρονα στη Γερουσία.



Η νεοεκλεγείσα γερουσιαστής θα πλαισιώσει δύο ακόμη Δημοκρατικές, τη Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ από το Ντέλαγουερ και την Άντζελα Άλσομπρουκς από το Μέριλαντ.



Οι δύο γερουσιαστές δεν συμμετείχαν στον φετινό εκλογικό κύκλο, καθώς οι έδρες τους δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.



Η εκλογή της Στράτον σηματοδοτεί έτσι μια ιστορική εξέλιξη για τη συμμετοχή των Αφροαμερικανών γυναικών στο ανώτερο νομοθετικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

*Πληροφορίες από sky news, cnn, protothema.gr, skai.gr