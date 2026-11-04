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Ακόμη πιο ισχυρό προβάδισμα των Δημοκρατικών καταγράφει η περίφημη «βελόνα» (The Needle) των New York Times, την ώρα που οι κάλπες έχουν κλείσει στις περισσότερες πολιτείες και η καταμέτρηση συνεχίζεται. Το εκλογικό μοντέλο της εφημερίδας εκτιμά πλέον ότι οι πιθανότητες να αποκτήσουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεπερνούν το 95% για κάθε σώμα.

Η μεταβολή είναι σημαντική, καθώς νωρίτερα, η «βελόνα» έδινε στους Δημοκρατικούς πιθανότητα 86% να κερδίσουν τη Γερουσία. Πλέον, αν επαληθευτεί, θα κερδίσουν και τα δύο σώματα.

Η «βελόνα» αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα εργαλεία εκλογικής ανάλυσης των New York Times, καθώς συνδυάζει δημοσκοπικά δεδομένα, τις ψήφους που έχουν ήδη καταμετρηθεί και εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα που αναμένονται από τις περιοχές όπου η καταμέτρηση συνεχίζεται. Με την ενσωμάτωση νέων στοιχείων, η βελόνα μετακινείται προς τους Δημοκρατικούς ή τους Ρεπουμπλικανούς, μεταβάλλοντας και τις πιθανότητες νίκης. Πάντως, η «βελόνα» δεν συνιστά αποτέλεσμα.

Προβάδισμα σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών

Στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί προηγούνται ή έχουν ήδη επικρατήσει σε 54 έδρες, έναντι 45 των Ρεπουμπλικανών. Στην κατανομή περιλαμβάνονται και οι έδρες που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εικόνα στο Τέξας, όπου, με καταμετρημένο το 60% των ψήφων, η πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών ξεπερνά το 95%, με εκτιμώμενη τελική διαφορά 9,8%.

Αντίστοιχα, στο Οχάιο, με καταμετρημένο το 82%, η «βελόνα» δίνει στους Δημοκρατικούς πιθανότητα νίκης άνω του 95%, με εκτιμώμενη διαφορά 5,2 μονάδων. Στο Κάνσας, όπου έχει καταμετρηθεί το 85%, η πιθανότητα νίκης των Δημοκρατικών υπερβαίνει επίσης το 95%.

Ισχυρό προβάδισμα καταγράφεται ακόμη στην Αϊόβα, με πιθανότητα επικράτησης 91%, στο Μέιν και στη Μινεσότα με 88% και στο Μίσιγκαν με 87%.

Στην Αλάσκα, όπου δεν είχαν ακόμη ενσωματωθεί ψήφοι στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται με πιθανότητα επικράτησης 59%.

Οι Δημοκρατικοί καταγράφουν νίκη και στη Βουλή

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί προηγούνται ή έχουν ήδη επικρατήσει σε 245 εκλογικές περιφέρειες, έναντι 229 σε προηγούμενη ενημέρωση του μοντέλου.

Για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας απαιτούνται 218 έδρες, ενώ η «βελόνα» εκτιμά ότι οι πιθανότητες των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον έλεγχο του σώματος ξεπερνούν το 95%.

Εάν οι μέχρι στιγμής προβλέψεις, στις οποίες συγκλίνουν και άλλα μεγάλα αμερικανικά μέσα επιβεβαιωθούν και οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων, ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, με σημαντικούς περιορισμούς στις νομοθετικές του πρωτοβουλίες και μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησής του.

Σημειώνεται εκ νέου ότι η «βελόνα» των New York Times συνδυάζει αποτελέσματα με δημοσκοπικά δεδομένα και εκτιμήσεις. Τα ποσοστά της αποτελούν προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο και όχι οριστικά εκλογικά αποτελέσματα.

protothema.gr

