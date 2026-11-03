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Τα πρώτα αποτελέσματα από την 5η εκλογική περιφέρεια της Ιντιάνα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων δείχνουν προβάδισμα των Δημοκρατικών, με τις αρχικές ενδείξεις να καταγράφουν σημαντική ενίσχυση της υποστήριξής τους σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Εφόσον η σειρά ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με εκείνο των προηγούμενων εκλογών, τα πρώτα στοιχεία αφορούν κυρίως την πρόωρη ψηφοφορία.

Στις προεδρικές εκλογές του 2024, η Κάμαλα Χάρις είχε προηγηθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στην πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την κομητεία Χάμιλτον, η οποία περιλάμβανε κυρίως πρόωρες ψήφους. Ωστόσο, στην τελική καταμέτρηση είχε χάσει την κομητεία με διαφορά έξι ποσοστιαίων μονάδων.

Απόψε, ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζέι Ντι Φορντ προηγείται στην πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την ίδια κομητεία με διαφορά 27 ποσοστιαίων μονάδων, μια επίδοση αισθητά ισχυρότερη από εκείνη που είχε καταγράψει η Χάρις στο αντίστοιχο στάδιο της καταμέτρησης το 2024.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην 3η εκλογική περιφέρεια, όπου η Δημοκρατική Κέλι Τόμσον εξασφάλισε 63,5% στην πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την κομητεία Άλεν. Το 2024, ο Ρεπουμπλικανός Μάρλιν Στάτσμαν είχε κερδίσει την αντίστοιχη πρώτη καταμέτρηση με ποσοστό 53,6%.

Η ίδια τάση παρατηρείται και σε αρκετές άλλες κομητείες της 3ης εκλογικής περιφέρειας. Παρότι ο Στάτσμαν εξακολουθεί να προηγείται στα πρώτα αποτελέσματα από ορισμένες περιοχές, οι διαφορές υπέρ του είναι αισθητά μικρότερες από εκείνες που είχε καταγράψει το 2024.

Παρότι πρόκειται για πρώιμα αποτελέσματα, τα οποία δεν επιτρέπουν ακόμη ασφαλή συμπεράσματα για την τελική έκβαση, η σημαντική διαφορά υπέρ του Δημοκρατικού υποψηφίου αποτελεί μία από τις πρώτες ενδείξεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον κατά την εκλογική βραδιά.

protothema.gr