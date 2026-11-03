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Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό δυσαρεστημένοι με την κατάσταση της χώρας, την πορεία της οικονομίας και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της πανεθνικής δημοσκόπησης CNN Voter Poll.

Περίπου τρεις στους τέσσερις ψηφοφόρους δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή ακόμη πιο αρνητικά διακείμενοι απέναντι στην πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα περιγράφουν τον εαυτό τους ως οργισμένο με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι δύο βασικοί παράγοντες τροφοδοτούν αυτή τη δυσαρέσκεια: η αρνητική εικόνα που έχουν οι πολίτες για τον Ντόναλντ Τραμπ και η απογοήτευση από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Το πώς ακριβώς θα αποτυπωθούν αυτές οι τάσεις στην κάλπη μένει να φανεί, ιδιαίτερα σε ορισμένες πολιτείες με παραδοσιακά ισχυρή παρουσία των Ρεπουμπλικανών, όπου οι αναμετρήσεις για τη Γερουσία αποδεικνύονται απροσδόκητα αμφίρροπες.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους σε εθνικό επίπεδο αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του, ενώ περίπου οι μισοί εκφράζουν έντονη αποδοκιμασία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου ένας στους πέντε ψηφοφόρους που είχαν στηρίξει τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024 δηλώνει πλέον δυσαρεστημένος με την απόδοσή του στην προεδρία.

Όσον αφορά την οικονομία, το ποσοστό των ψηφοφόρων που αναφέρουν ότι ο πληθωρισμός τούς έχει προκαλέσει οικονομικές δυσκολίες παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2024. Αυτή τη φορά, ωστόσο, πολλοί από τους ερωτηθέντες αποδίδουν ευθέως την ευθύνη στον Αμερικανό πρόεδρο.

Περίπου τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων θεωρούν ότι ο Τραμπ έχει επιδεινώσει τις οικονομικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η πλειονότητα αποδίδει την αύξηση του κόστους ζωής στις πολιτικές του και όχι σε παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του.

Η δημοσκόπηση CNN Voter Poll, η οποία διαδέχεται τα παραδοσιακά exit polls προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων, συνδυάζει προσωπικές συνεντεύξεις με ψηφοφόρους στα εκλογικά τμήματα την ημέρα των εκλογών με δεκάδες χιλιάδες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα τις εβδομάδες πριν από την ψηφοφορία.

Η έκταση της έρευνας την καθιστά σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της δημογραφικής σύνθεσης και των πολιτικών αντιλήψεων των ψηφοφόρων που συμμετέχουν στη φετινή εκλογική αναμέτρηση. Τα ευρήματά της θα σταθμιστούν τελικά με βάση το σημαντικότερο σημείο αναφοράς: τα ίδια τα εκλογικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, ακόμη και τα exit polls παραμένουν δημοσκοπήσεις και υπόκεινται σε περιθώρια στατιστικού σφάλματος. Επομένως, τα αποτελέσματά τους πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εκτιμήσεις και όχι ως απόλυτα ακριβείς μετρήσεις.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, καθώς δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί ώστε να αντανακλούν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών.

protothema.gr