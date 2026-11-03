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Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών.

Η γραμμή που προβάλλει η αμερικανική κυβέρνηση είναι σαφής: ο πρόεδρος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης.

«Κανείς δεν έχει εργαστεί σκληρότερα από τον πρόεδρο Τραμπ», αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα που διανεμήθηκε από τον Λευκό Οίκο προς κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολιτικούς συμμάχους.

Σχεδόν 30 προεκλογικές συγκεντρώσεις μέσα σε έναν μήνα

Στο συγκεκριμένο μήνυμα δίνεται έμφαση στην έντονη προεκλογική δραστηριότητα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος επιχείρησε να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, ο Τραμπ πραγματοποίησε σχεδόν 30 προεκλογικές συγκεντρώσεις σε πολιτείες που αποτελούν παραδοσιακά προπύργια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου τονίζουν ότι ο πρόεδρος εξάντλησε τις δυνατότητές του στην προσπάθεια να διατηρήσει τις πλειοψηφίες των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο. Ταυτόχρονα, όμως, η συγκεκριμένη επικοινωνιακή γραμμή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποδοθούν στους ίδιους τους υποψηφίους τυχόν εκλογικές απώλειες του κόμματος.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η εκστρατεία ήταν εξαντλητική

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η προεκλογική του περιοδεία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Όπως αποκάλυψε, επιχείρησε να περιορίσει τις τελευταίες εμφανίσεις του, αλλά τελικά πείστηκε να πραγματοποιήσει ακόμη δύο εκδηλώσεις στην Αϊόβα και το Κάνσας.

«Κάναμε μια πολύ δυνατή προσπάθεια», δήλωσε τη Δευτέρα, κατά την ομιλία του στην περιοχή της Reflecting Pool, παραδεχόμενος παράλληλα ότι η ιστορική παράδοση των ενδιάμεσων εκλογών δεν ευνοούσε την πλευρά του.

Η παρέμβαση του Τζέι Ντι Βανς

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η κινητοποίηση του Τραμπ, σε συνδυασμό με την προεκλογική δραστηριότητα του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, συνέβαλε στη βελτίωση της θέσης των Ρεπουμπλικανών κατά τον τελευταίο μήνα της εκστρατείας.

«Οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται σε καλύτερη θέση σήμερα σε σχέση με πριν από τέσσερις εβδομάδες», αναφέρουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι στις επαφές τους με πολιτικούς συμμάχους.

Ωστόσο, από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης αποφεύγονται οι εκτιμήσεις για το τελικό αποτέλεσμα, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο απωλειών για τους Ρεπουμπλικανούς.

cnn.gr