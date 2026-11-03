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Σημαντικό προβάδισμα των Δημοκρατικών στη μάχη για τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής δίνει η Polymarket, που είναι η μεγαλύτερη αποκεντρωμένη πλατφόρμα αγορών προβλέψεων στον κόσμο.

Τα στοιχεία, που δημοσιεύονται την ώρα που η ψηφοφορία για τις ενδιάμεσες εκλογές συνεχίζεται, δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί έχουν 74% πιθανότητες να επικρατήσουν και στα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, κάτι που θα περιόριζε δραστικά τα περιθώρια κινήσεων του ΝτόναλντΤραμπ.

Η πλατφόρμα δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί έχουν 76% να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων φτάνει το 95%.

Παράλληλα, η πλατφόρμα δίνει μόλις 23% πιθανότητα να πάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι τη Γερουσία και οι Δημοκρατικοί τη Βουλή, 5% πιθανότητα να πάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι και τα δύο Σώματα και 1% να πάρουν οι Δημοκρατικοί τη Γερουσία και οι Ρεπουμπλικανοί τη Βουλή.

Η εικόνα προκύπτει στις 00:01 (ώρα Κύπρου) και δεν είναι στατική, καθώς τροποποιείται με βάση τις συναλλαγές που γίνονται στην πλατφόρμα.

Οι επτά πολιτείες που βρίσκονται στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται να έχουν προβάδισμα στις αγορές προβλέψεων σε έξι από τις επτά κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Γερουσία.

Στο Μίσιγκαν, η πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών διαμορφώνεται στο 76%, ενώ στο Τέξας, που είναι ισχυρό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, το ποσοστό φτάνει το 74%.

Στο Οχάιο, οι πιθανότητες νίκης των Δημοκρατικών φτάνουν στο 72% και στο Μέιν στο 70%. Ακολουθεί η Αλάσκα με 69% και το Κάνσας με 64%.

Η πιο αμφίρροπη αναμέτρηση εντοπίζεται στην Αϊόβα, με την Polymarket να δίνει πιθανότητες επικράτησης των Δημοκρατικών στο 50% και χωρίς σαφές προβάδισμα.

BREAKING: Democrats now have a 74% chance to seize control of the Senate, favored in 6 of 7 key races:



🔵 Michigan: 76%

🔵 Texas: 74%

🔵 Ohio: 72%

🔵 Maine: 70%

🔵 Alaska: 69%

🔵 Kansas: 64%

🟡 Iowa: 50%



🔗 https://t.co/bppwrs4XOb pic.twitter.com/fHI4EwYKQG — Polymarket (@Polymarket) November 3, 2026

Σχεδόν 2 δισ. δολάρια ο συνολικός όγκος συναλλαγών στις πλατφόρμες Kalshi και Polymarket

Να σημειωθεί ότι ο τζίρος των εκλογικών προγνωστικών στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε επίπεδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, δείχνοντας ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις πλατφόρμες που επιτρέπουν στους χρήστες να τοποθετούν χρήματα στην έκβαση πολιτικών αναμετρήσεων.

Η αγορά δείχνει να αναπτύσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, ο συνολικός όγκος συναλλαγών στις πλατφόρμες προβλέψεων Kalshi και Polymarket είχε προσεγγίσει τα 1,9 δισ. δολάρια έως το βράδυ της Δευτέρας, παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών.

Από αυτά, περίπου 1,3 δισ. δολάρια αφορούσαν την Kalshi και 600 εκατ. δολάρια την Polymarket, με τις συναλλαγές να καλύπτουν περισσότερα από 7.000 διαφορετικά εκλογικά ενδεχόμενα.

Η παράλληλη αυτή αγορά δείχνει το οικονομικό διακύβευμα της αντιπαράθεσης μεταξύ αγορών προβλέψεων και παραδοσιακών δημοσκόπων, καθώς και οι δύο πλευρές διεκδικούν την εμπιστοσύνη του κοινού ως προς την αξιοπιστία των εκλογικών εκτιμήσεων. Να σημειωθεί πάντως ότι ο τζίρος δεν ταυτίζεται με τα πραγματικά κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι συμμετέχοντες, καθώς περιλαμβάνει και επαναλαμβανόμενες αγοραπωλησίες συμβολαίων.

protothema.gr