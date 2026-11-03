Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι παρακολουθεί μέσω του Fox News τα «προεκλογικά» αποτελέσματα. Αν και δεν σχολίασε την εξέλιξη της εκλογικής αναμέτρησης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη φωνή μιας παρουσιάστριας του τηλεοπτικού δικτύου.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να εμφανιστεί ενώπιον των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της αποψινής δεξίωσης στην Ανατολική Αίθουσα (East Room).

Οι υπεύθυνοι Τύπου του Λευκού Οίκου ανακοίνωσαν τη λεγόμενη «dinner lid», μια διαδικασία κατά την οποία επιτρέπεται στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις δραστηριότητες του προέδρου να αποχωρήσουν προσωρινά από το συγκρότημα, με την υποχρέωση να επιστρέψουν έως τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας), οπότε έχει προγραμματιστεί η έναρξη της εκδήλωσης.

Το εάν ο Τραμπ θα πραγματοποιήσει τελικά δημόσια εμφάνιση κατά τη διάρκεια της βραδιάς εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα εκλογικά αποτελέσματα που θα ανακοινώνονται.

Στο επίσημο ημερήσιο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου, πάντως, η δεξίωση στην Ανατολική Αίθουσα χαρακτηρίζεται ως εκδήλωση κλειστή για τον Τύπο.

protothema.gr