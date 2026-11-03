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Σε επίπεδα ρεκόρ αναμένεται να φτάσει η συμμετοχή στις ενδιάμεσες εκλογές στη Νότια Καρολίνα.
Ο αριθμός των ψηφοφόρων έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προηγούμενη επίδοση σε αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση.
Σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή της πολιτείας, μέχρι αργά το απόγευμα είχε καταγραφεί η μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει σημειωθεί ποτέ σε χρονιά ενδιάμεσων εκλογών.
Πάνω από το 52% των εγγεγραμμένων έχει ψηφίσει
Ειδικότερα, έως τις 16:30 το απόγευμα, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, είχαν προσέλθει στις κάλπες συνολικά 1.797.335 πολίτες της Νότιας Καρολίνας.
Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 52,3% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της πολιτείας, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία.